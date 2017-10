Uruguai in bici

Um grupo de ciclistas liderados pelo ex-vereador neoveneziano Alberto “Betão” Ranacoski vão percorrer 1.770 quilômetros num bate-volta até o Uruguai. A partida será amanhãa (sábado) às seis horas da matina enfrente da Unesc. Nove ciclistas e mais duas pessoas com dois carros de apoio: Primeiro dia até Santo Antonio da Patrulha, seguido Cachoeira do Sul, Rosário e chegando a Riviera no Uruguai.

Retornando por Don Pedrito, Pelotas, Tavares no litoral, Tramandaí e chegando a Nova Veneza no oitavo dia. A equipe de apoio leva os pertences pessoais, medicamentos, alimentos especiais para reposição das energias e peças de reposição. Hotéis já com reservas antecipadas, em média serão entre 220 à 230 quilômetros por dia. Pedalando com bicicletas de ponta, o grupo de ciclista é composto por: Betão e sua esposa Adris, Ari Cambruzzi, Marcelo Américo, Tiago Back, Alessandro Nazário, Simone Almeida Figueiredo, Altair Calegari e Ricardo Rodolfo. Apoio Sonia Maria Fernandes Cambruzzi e Adriana Neve Lopez. Preparo planejamento, desafios, saúde, lazer e benefícios e a proposta maior da aventura denominada “Expedição Uruguai” que tem 44 apoiadores, entre empresários e profissionais. Bravi, bravissimi!!!

CITADIN & PASSAPORTO

Mais de 170 passaportes italianos foram encaminhados na semana passada na agência do Consulado italiano de Nova Veneza. Cidadãos Ítalo-Brasileiros da região sul catarinense não precisaram se deslocar da região até Curitiba onde está o Consolado Geral da Itália da jurisdição dos estados Paraná e Santa Catarina. O neoveneziano Aroldo Frigo Junior correspondente consolar articulador responsável da vinda de diplomatas diz foi muito produtiva para oriundos legalizados perante a pátria mãe. O competentíssimo Ângelo Greco o diplomata administrativo responsável do setor de passaportes que pela segunda vez vem ao sul para facilitar a emissão de passaportes afirmou que basta só o Cônsul geral autoriza-lo ele vem novamente encaminhar passaportes, e disse que é muito importante esta aproximação do cidadão com consulado italiano. Grassie Angelo, Grassie Consolato!!!

OTOBRE IN FAMÈJA

No mês de outubro é muito especial para este colunista. Eu casei neste mês e os meus dois filhos também nasceram nele. No registro fotográfico: Mônia Jakeline Scarsanella Gava, Nicolò Giuseppe, Piero Matteo e Nicola Gava formam a família deste Bauco, ma no tanto. Cin-cin!!!

MÁRIO E AURÉLIA DESTRO

O casal Mário Destro e Aurélia Gava Destro comemoram no último sábado os cinquenta anos de vida matrimonial. Seu Mário já é figura folclórica da capital mundial da Polenta, a sua esposa Dona Aurélia foi professora de língua italiana por muitos anos, pois, na sua mocidade morou na Itália, há mais de cinquenta anos atrás, quando se viajava de navio. Lá estou no colégio das irmãs Beneditinas da Divina Providência na cidade de Voghera. Conplimenti ala tuta famèja!!!

MÈRITI

Na sexta feira da semana a Câmara de vereadores da capital mundial da Polenta (Nova Veneza) fez homenagem aos Ítalo-brasileiros que ajudam transformar a nossa região: Sanciro Ghislandi da rede Bistek de supermercados, Cide e Noio Damiani da Damyller, Vera Lúcia Sachet Olivo da La Moda, Valdir Moretto da Ufo Way, Doutor Fávio Spillere Junior, Valdir Moretto da Ufo Way, Filipe Colombo da Anjo Química, Olvacir José Bez Fontana da construtora Fontana e o Professor Nilson Coral Olivo pelos seus projetos sociais.Cosi si canbia la vita, laorarando!

UNA BEEA TOSATA

Leitora assídua do Portal Veneza em especial da coluna do Bauco a bela e simpaticíssima Luana Oliveira é a bela da semana. L’altro che beea!!!