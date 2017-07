Unidos Caravaggio lidera o municipal de campo de Nova Veneza

Nesse último final de semana, aconteceu a terceira rodada do Municipal de Campo de Nova Veneza, na categoria livre. Já na categoria aspirante, aconteceu a segunda rodada do torneio.

Após o término dessas rodadas, o Unidos Caravaggio, segue liderando o campeonato nas duas categorias, e faz bonito na competição. Na categoria aspirante, depois de duas rodadas, o time segue com 4 pontos. Já na categoria livre, depois de três rodadas, o time do técnico Vagner, segue com 5 pontos na competição, empatados, porém, estão o atual campeão, Jardim Florença e São Bento Alto.

Ainda na categoria livre, o Bairro Bortolotto do técnico Ney “Bala” Lopes segue na 4ª colocação, o Rio Cedro Médio na 5ª, e ocupando a lanterna da competição, o São Bento Baixo. O lanterna São Bento Baixo está até agora sendo a surpresa “negativa” do torneio, pois após a desistência do vice-campeão do ano passado, o Esporte Clube Nova Veneza, vários jogadores migraram para o já forte São Bento Baixo, mas até agora, o time está com 2 derrotas e 1 empate na competição.

3ª etapa do municipal de Enduro F.I.M

No próximo sábado, dia 08, as 14hrs, acontecerá a 3ª etapa do Campeonato Municipal de Enduro F.I.M de Nova Veneza. Vários pilotos de Nova Veneza participam dessa competição. A etapa será na residência do Fernando Warmiling, que fica entre o Picadão e o Jardim Florença.

A competição segue acirrada em várias categorias, o que promete fortes emoções nas próximas etapas. O piloto Eduardo Destro lidera na Over B, já Aquiles Zanoni é o líder na Over A. Na categoria 250cc A, o líder é o jovem Gustavo Zanardo, de Caravaggio. Já na categoria 250cc B, o líder é Juliano Zanoni. Na categoria “especial” onde compete motos de alta performasse, Thiago Destro segue liderando em busca da hegemonia, já que o piloto é hexacampeão municipal. E na categoria “street” o jovem João Vitor Scussel lidera a competição.

Nessa etapa, haverá também uma pista “kids”, para jovens que estão começando a dar suas primeiras “aceleradas” no esporte.

Essa etapa será organizada pela equipe Galera da Trilha, já a competição é organizada por quatro motoclubes aqui do Município. Além do Galera da Trilha, temos os Papa Trilhas, os Loucos por Trilhas, e os Róia, em parceria é claro com DME de Nova Veneza.

Haver também sorteio de brindes entre os competidores, além de uma estrutura bem organizada para quem gosta de acompanhar o esporte. Já fui um praticante desse esporte muito divertido, competitivo e saudável, por isso convido a todos a prestigiarem as etapas, garanto que você passará uma tarde agradável, cheia de adrenalina e imagens sensacionais.

Walter Ghislandi e o metropolitano

Não há dúvidas entre a comunidade, da importância da família Ghislandi na construção de um Metropolitano vitorioso e competitivo. Se hoje vimos um time campeão sem Walter, Sanciro e CIA LTDA, é porque lá no passado, essas figuras vitoriosas no futebol amador se doaram muito para que nosso time fosse o que é hoje.

Talvez isso não é muito claro para alguns comentaristas esportivos aqui da região, visto que há algumas críticas em relação a saída de Walter Ghislandi do comando técnico da equipe. Dizer que Walter saiu por rixas políticas por exemplo, não se trata nem de falta de conhecimento da história do futebol amador, e sim de no mínimo um erro “matemático”, visto que o mesmo, treinou o Metropolitano durante quase 17 anos, sendo que seu “aliado” político, comandou o município somente oito anos desse período.

Por tanto, Walter e “família” contribuíram sim, e ajudaram sim, durante o período em que seus aliados não estavam no poder, e quando ouvimos esse discurso errôneo, presenciamos no mínimo uma falta de consideração e respeito com pessoas que tanto amam esse clube. Pude ter o privilégio de trabalhar com Walter no período em que ele era o comandante da equipe, e presencie também, por diversas vezes, um “cansaço” mais que evidente de Ghislandi, sendo que a rotina das competições, já estavam causando isso no vitorioso técnico.

Por tanto discordar da capacidade técnica e tática da equipe quando era treinada por Walter, e até mesmo discordar de algumas atitudes suas dentro da área técnica de jogo, pode ser válido sim, agora considerar que o amor de Walter Ghislandi pelo Metropolitano não é maior que seu amor pela política de Nova Veneza, ou é um desinformado, ou no mínimo age de má fé. Devemos respeitar a história, os números, e quem fez e faz parte dela, por isso deixo aqui minha tristeza com quem compartilha esse pensamento pequeno, e minha gratidão e admiração por quem ajuda de alguma forma a contribuir com nosso esporte amador.

Curtas

· O Caravaggio está apresentando o elenco gradativamente nas redes sociais….só feras até agora!!

· Um abraço mais que especial ao jogador profissional, Leandro Melo, ele que acompanha sempre a coluna. Melo joga no São Bento de Sorocaba, que disputa a série C do Brasileirão;

· O time Catimba foi Campeão do forte Campeonato Suiço da Sociedade Recreativa Mampituba, e claro o gol do título só poderia ser feito por ele, o craque do time e do campeonato, Bruno Frigo, no registro abaixo, Bruno com o troféu de Campeão;