Unidos Caravaggio comemora título municipal e sucesso do projeto

As equipes aspirante e titular do Unidos Caravaggio seguem comemorando os títulos do Campeonato Municipal de Campo nas duas categorias e o sucesso do projeto iniciado neste ano. Uma das comemorações foi realizada no último sábado, 28, no Salão Benfeitores, com atletas, diretoria, apoiadores e torcedores.

De acordo com Eloir Minatto (Biro Biro), um dos idealizadores do projeto, os resultados positivos se devem à união da comunidade, empresários locais e à parceria com o Caravaggio Futebol Clube. “Sempre apoiamos o esporte em Nova Veneza e as equipes que disputam os campeonatos. E esta é mais uma iniciativa que, com certeza, vai se desenvolver ainda mais nos próximos anos”, comenta.

Ainda conforme Biro Biro, além dos títulos, é preciso ressaltar a união da comunidade diante do time. “Muitas famílias foram aos jogos torcer pelos jogadores, e muita gente nos apoiou para que as coisas acontecessem. Então não podemos deixar de agradecer a torcida, os empresários que nos ajudaram, a diretoria e o Caravaggio FC. Além disso, queremos agradecer os jogadores do titular e do aspirante, com seus técnicos, Wagner (titular) e Junior Brogni (aspirante). Sem dúvida, esta ideia ajudou a unir ainda mais a comunidade”, afirma. Os treinadores, no evento comemorativo, também agradeceram a dedicação de todo o time.

Na festa de sábado, o almoço foi gratuito para os participantes. Já os recursos arrecadados com a venda das bebidas foram revertidos ao Caravaggio FC. O evento contou com momentos de muita confraternização, música e boa comida. Os responsáveis aproveitaram para confirmar o Unidos Caravaggio no campeonato do ano que vem.

Redação Portal Veneza