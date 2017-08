Unidos Caravaggio é campeão municipal de futebol de campo 2017

Em um jogo eletrizante, o Unidos Caravaggio, time comandado pelo técnico Vagner, venceu o Bairro Bortolotto e consagrou-se campeão municipal de campo 2017.

Todos os 5 gols da partida saíram na primeira etapa. O Unidos Caravaggio abriu o placar com o atacante Guto, que girou em cima do zagueiro e colocou no cantinho com muita categoria, sem chances para o goleiro Betão.

O Bairro Bortolotto não desanimou e foi para cima do time da montanha, logo após ter sofrido o gol, o lateral Marlon dominou na intermediaria e acertou um belo chute, e empatou a partida. Com as duas equipes jogando muito bem, a partida estava muito disputada, até que de novo Guto, o atacante do Unidos ganhou na força dos dois zagueiros e chutou no canto, anotando o segundo dos azuis.

Mesmo assim o Bairro Bortolotto continuou jogando no campo do adversário, a após algumas ameaças, o time chegou de novo ao empate, o meia Paulinho cruzou na segunda trave, e o craque do time, o atacante Bruno Cesário cabeceou sozinho, tudo empatado no estádio Darci Marini.

Após levar o empate, o time do Unidos valorizou mais a posse de bola, e após o meia Muca Milanez sofrer falta, o mesmo cobrou com perfeição, e Jhonatan Rufino apareceu sozinho dentro da pequena área para fazer o gol do título.

Na segunda etapa muitas faltas tomaram conta da partida, e o jogo ficou mais pegado, porém menos disputado, e sem muitas chances para os dois lados, o Unidos Caravaggio segurou o placar, e comemorou o título em cima do Bairro Bortolotto pelo placar de 3 a 2.

A equipe campeã ainda teve o artilheiro da competição, o atacante Pit Bul, e o goleiro menos vazado, Popozinho fechou o gol durante todo o torneio.

Aspirante

O Unidos Caravaggio/TEC venceu o Jardim Florença pelo placar de 4 a 0, e consagrou-se campeão na categoria aspirante.

O time campeão dominou a partida do início ao fim, e em uma apresentação de gala do atacante Jhonatan Rufino que foi a rede 3 vezes, o time de Caravaggio ficou com a taça sem dar chances ao adversário.

Após os três gols de Rufino, o atacante Mateus também deixou o dele.

O time de Caravaggio ainda teve o goleiro menos vazado da competição, José Henrique Michels, e o artilheiro do torneio, o atacante Jhonatan Rufino.

Curtas…

Parabéns ao Governo Municipal que realizou uma ótima competição, em nome do diretor de esportes Heriton Sandrini, deixo aqui o registro e os parabéns a todos;

Parabenizar também a todas as equipes e atletas, que juntos realizaram um ótimo trabalho;

Fiquei impressionado com o futebol desse jovem Jhonatan Rufino, ótimo jogador;

Com certeza o gol de hoje do lateral Marlon, do Bairro Bortolotto, foi o mais bonito da competição.