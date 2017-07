Unidos Caravaggio e Bairro Bortolotto fazem a grande final do Municipal de Campo 2017

Na tarde do último domingo, dia 30, foram disputados os jogos de volta das semifinais do municipal de futebol de campo de Nova Veneza. E não faltou emoção na rodada! No Caravaggio jogaram Unidos Caravaggio e São Bento Alto, na primeira partida as duas equipes haviam empatado pelo placar de 1 a 1, e na partida de volta, no tempo normal mais um empate, agora pelo placar mínimo, 0 a 0. A partida foi para prorrogação, sendo que os donos da casa jogavam por mais um empate para garantir vaga na final, e mesmo assim saíram na frente, o zagueiro Diones abriu o placar para o Unidos, e Luis descontou para o São Bento. O empate garantiu a vaga ao unidos, pois fizeram melhor campanha na primeira fase.

Já no estádio Darci Marini aconteceu uma virada heroica da equipe do Bairro Bortolotto em cima dos atuais campeões Jardim Florença. Na primeira partida o Jardim Florença havia vencido o confronto pelo placar de 4 a 1, e na partida de volta como não há saldo de gols no regulamento, o Bairro Bortolotto precisava vencer por qualquer placar no tempo normal e na prorrogação para garantir vaga na final, e conseguiu. No tempo normal a equipe do técnico Nei “bala” Lopes venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Lucas, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, Fernandinho Barbosa fez o gol que garantiu o Bairro Bortolotto na final.

Agora Bairro Bortolotto e Unidos Caravaggio fazem a grande final no próximo domingo, dia 06, as 15 horas no estádio Darci Marini.

CATEGORIA ASPIRANTE

Já na categoria aspirante, as equipes Unidos Caravaggio e Jardim Florença fazem a grande final também no próximo domingo dia 06 de agosto. O horário da partida será às 13 horas.

OAHLACROP/GAIA/DME Nova Veneza/GAMIL PERDE NOS PENALTIS, E ESTA FORA DA FINAL DO REGINAL DA LAC 2017.

Em seu primeiro ano disputando o regional da LAC, o Oahlacrop fez bonito na competição, e representou com grandiosidade Nova Veneza no cenário regional de futsal. Jogando em seus domínios na última sexta-feira, o time do técnico Nelsinho Ghislandi precisava vencer a forte equipe de Siderópolis para garantir vaga na final do regional, porem após um empate eletrizante por 4 a 4 no tempo normal, a partida foi para a disputa de pênaltis, e infelizmente o time de Nova Veneza saiu derrotado pelo placar de 3 a 2.

Com uma equipe muito técnica e comprometida, os venezianos fizeram bonito na competição, e com muito esforço de todos os envolvidos fizeram uma campanha exemplar, ai gostaria de deixar registrado aqui minha admiração ao Eliton Angelo Souza e ao Nelson Ghislandi pelo empenho e dedicação em fazer esse projeto acontecer, parabéns Guerreiros. A todos os atletas pela dedicação e garra dentro de quadra também gostaria de registrar os méritos.

E ao Departamento de Esporte de Nova Veneza, em nome do diretor Heriton Sandrini que também estava a frente do projeto, a sociedade agradece. A todos os patrocinadores do time, que sem eles não seria possível Nova Veneza ter um representante no regional. Enfim, parabéns a família Oahlacrop pelo exemplo de união e dedicação, o esporte é transformador, e vocês com esse trabalho fazem a diferença! AVANTE OAHLACROP!!!



CRAQUES DO PRESENTE, PASSADO E FUTURO!

É visível hoje em dia o desinteresse dos jovens em praticar algum esporte coletivo, no futebol por exemplo é só analisarmos o quanto a pratica desse esporte maravilhoso deixou de fazer parte da vida de muitas pessoas nos dias atuais. Na contramão desse desinteresse quase que coletivo, vimos algumas poucas pessoas que incentivam e participam do meio esportivo da nossa sociedade, confraternizando e fazendo um bem para si mesmo e para o meio em que vivem. Esses dois ai da foto, o Hieron Borba e o Dega Ghisleri são exemplos a serem seguidos, a anos compartilham amizades, jogos e muita resenha nas quadras do nosso Município e região, são exemplos. Parabéns a Essas Feras!

CURTAS…

· O Metropolitano perdeu um torcedor ilustre nessa última semana, o Nini Gava nos deixou, e a arquibancada do Darci Marini ficará mais triste nos jogos do time. Nini era uma pessoa do bem, bom pai, bom filho, bom irmão, bom amigo, bom torcedor… vai em paz Nini, e meus profundos sentimentos a família.

· Acontecerá em Nova Veneza nos dias 05 e 06 de agosto um curso de técnicas de pilotagem Off Road com o piloto multicampeão Anderson Cidade, você que pratica Off Road em duas rodas não pode perder essa oportunidade. Informações e inscrições com o Diego Warmiling no telefone (48) 99623 – 7730.

· Estivem conversando com algumas pessoas próximas ao Metropolitano e as mesmas afirmaram que a Presidente Jade “Startex” está assustada. Dizem os mais informados que mandatária está ficando cansada de abrir a “carteira” sozinha.