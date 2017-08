Unidades da JBS em Nova Veneza e Forquilhinha mantém produção normal

Questionamentos começaram a ser feitos após anúncio do encerramento do abate de aves em Morro Grande.

Depois do susto inicial provocado pela informação de que a JBS Foods irá encerrar o abate de aves na unidade de Morro Grande em 31 de outubro deste ano, os demais municípios que abrigam outras unidades na região – Nova Veneza e Forquilhinha – ficaram apreensivos. No entanto, até o momento a garantia da empresa é que a produção será mantida normalmente nas duas cidades.

Inclusive, de acordo com a nota oficial divulgada pela JBS, a produção que é hoje realizada em Morro Grande, a partir de novembro, “será absorvida, prioritariamente, pelas unidades vizinhas de Forquilhinha, Nova Veneza e São José e por outras fábricas que a empresa mantém no Estado”.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Criciúma e Região, Célio Elias, completa ressaltando não existe a possibilidade de fechamento ou redução da produção. “A intenção da empresa é investir nesses dois locais porque são unidades de ponta no Brasil, com mercado para o exterior, especialmente para o Japão, muito forte. Muito pelo contrário, devem é começar a fazer investimentos a partir de agora”, reforça.

Francine Ferreira