Unidades da JBS Foods da região não planejam férias coletivas por conta da Operação Carne Fraca

Falsos boatos tem se espalhado nas redes sociais durante os últimos dias.

Nos últimos dias, muito se tem comentado nas redes sociais a respeito da Operação Carne Fraca e suas repercussões em regiões que abrigam empresas ligadas ao ramo. Justamente por isso, no sul catarinense, boatos se espalharam nas redes sociais, dando conta de que a empresa JBS Foods, que tem unidades em Forquilhinha, Nova Veneza e Morro Grande, estaria dando férias coletivas aos trabalhadores por conta dessa operação.

No entanto, a própria empresa, bem como o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação da região não confirmam essa informação. “São apenas boatos e comentários de funcionários que estão preocupados com a situação, mas até agora nada confirmado. Asseguro aos trabalhadores que até o momento, nenhuma notificação oficial nos foi encaminhada envolvendo qualquer questão de redução de carga horária, demissões ou férias coletivas para os trabalhadores”, alerta o presidente do sindicato, Célio Elias.

Ele ainda ressalta que a situação está sendo monitorada constantemente. “Qualquer mudança nesse cenário regional será informada aos trabalhadores no mesmo instante. Garantimos isso”, finaliza o presidente.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl