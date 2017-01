Unibave oferece vagas remanescentes para os cursos de graduação

Para quem pretende ingressar no ensino superior, o Centro Universitário Barriga Verde – Unibave oferece a oportunidade de ingresso por meio das vagas remanescentes do VEM Unibave – Ingresso pela valorização do Ensino Médio. O candidato deverá verificar na Secretaria Acadêmica a disponibilidade de vagas para cada curso.

Os documentos necessários para efetuar a matrícula são: histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio, cópia do atestado de vacina contra rubéola (mulheres), Certificado de Reservista (homens), comprovante de quitação eleitoral (eleição 2014), certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, Título de Eleitor e duas fotos 3×4.

Para realizar a matrícula o candidato deverá comparecer na Secretaria Acadêmica do Unibave das 14h às 20h15min. Após o dia 01 de fevereiro no horário normal de atendimento, das 08h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

As aulas terão início no dia 13 de fevereiro de 2017, no período integral das 08h às 11h40min e das 13h30min às 17h10min e no período noturno das 18h50min às 22h.

