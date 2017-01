Unesc retoma atividades em horário normal

Todos os serviços para a comunidade voltam a funcionar no campus

Após um período atendendo em horário reduzido, a Unesc retoma as atividades em todos os períodos. Locais como Biblioteca, Clínicas Integradas, Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), CPAE (Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante), secretarias dos cursos e Setor de Pós-Graduação, passam a funcionar em horário normal. As aulas do Colégio Unesc iniciam em 13 de fevereiro e as da Universidade, em 20 de fevereiro.

As Clínicas Integradas da Unesc, que atenderam em horário diferenciado durante o mês de janeiro, retomam as atividades das 7h30 às 12 horas e das 12h30 às 17 horas, a partir de segunda-feira. Os agendamentos para os serviços de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia para a comunidade, ocorrem de 6 a 10 de fevereiro de 2017.

Em cada dia funcionará o agendamento para um grupo de especialidades – mais informações pelo telefone (48) 3431-2532. A Farmácia Solidária volta a atender a comunidade nesta segunda-feira (30/1), das 8 horas às 11h15 e das 13 horas às 15h30.

A Biblioteca Professor Eurico Back passa a funcionar das 7h30 às 22 horas. Já a Centac, volta a funcionar das 9h30 às 21 horas e a CPAE, das 8 às 21 horas. O Setor de Pós-Graduação passa a funcionar das 8 às 12 horas e das 13h30 às 22 horas.

O CPJ (Centro de Prática Jurídica), do curso de Direito, que engloba as Casas da Cidadania, CJC (Casa de Justiça e Cidadania – Justiça Federal) e o PAC (Posto de Atendimento e Conciliação) passa a atender das 8 às 12 horas e das 13 às 19 horas – após o início das aulas, o atendimento ocorrerá das 8 às 12 horas e das 13h30 às 22 horas.

As Casas da Cidadania voltam a funcionar dia 6 de fevereiro: Rio Maina, Próspera e na Justiça Federal – 8 às 12 horas e das 13 horas às 17h30; Centro de Criciúma e Unesc – 8 às 12 horas e das 13h30 às 22 horas. Já a UJC (Unidade Judiciária de Cooperação) passa a atender das 13 às 19 horas.

Em janeiro, o Iparque (Parque Científico e Tecnológico), seguiu atendendo em horário normal, 8 às 17 horas, assim como o CER (Centro Especializado em Reabilitação) que também realiza atividades desde 3 de janeiro em seu horário habitual, das 8 às 19 horas e a Farmácia Escola, que continuou atendendo das 8 às 17 horas.

Milena Spilere Nandi