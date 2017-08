Unesc recebe exposição D’Vinties Exhibition

Serão produtos que marcaram quase um século de design

Uma exposição diferenciada, que por meio de seus 46 produtos, traz a oportunidade de viajar em quase um século de design. Nesta sexta-feira, 11, às 19 horas, a Unesc recebe no hall do Bloco da Reitoria, a exposição D’Vinties Exhibition, que vai reunir criações que surgiram entre 1915 e 2001, nas categorias vintage, retrô e redesign.

Segundo Roselie de Faria Lemos, curadora da exposição, a mostra foi planejada para surpreender seus visitantes. “A visita a esta exposição pode encantar o olhar mais minucioso do público, informando e fascinando com as formas e, principalmente, surpreendendo com o bom design. Todas essas peças têm algo em comum, elas são ou serão eternas”, comentou

Os expostos objetos compõem o acervo do Museu de Design do Centro Design Catarina, somados a outras criações significativas das diversas épocas. Móveis, eletrodomésticos, maquinas de escrever, máquinas de costura, entre outros produtos, dão vida à exposição.

Visitação

A exposição estará disponível de forma gratuita para visitação até o dia 30 de setembro. Inaugurada em 31 de janeiro de 2017, a mostra já passou por Florianópolis, Itajaí e Lages.

Mayra Lima