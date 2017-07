Unesc é ouro nos Jogos Paralímpicos Universitários

Ramon Colombo foi campeão na dupla, individual e por equipe

O esporte da Unesc iniciou a semana com três ouros nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017. O estudante da oitava fase do curso de Licenciatura em Educação Física da Unesc, Ramon Colombo, foi campeão em dupla, individual e por equipes no tênis de mesa da competição. As primeiras medalhas vieram na sexta-feira (28/7) em dupla e individual. Já no sábado, o ouro veio por equipes. O evento ocorreu de quarta-feira a domingo (26 a 30/7) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. As disputas reuniram 400 atletas nas modalidades: atletismo, natação, bocha, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e badminton.

“Essa sensação de vencer novamente é muito boa e foi um privilégio levar o nome da Unesc para um campeonato universitário nacional. Foi mais uma vitória, mais uma batalha vencida. Toda competição é um grande aprendizado em todos os sentidos”, afirma o acadêmico.

Este é o segundo ano em que o Brasil realiza os Jogos Paraolímpicos Universitários e é também a segunda experiência de Colombo na competição. Ele participa dos jogos na classe 9, que reúne pessoas com o mesmo grau de deficiência dele – no caso de Colombo, paralisia cerebral e em função disso, problemas de coordenação motora fina no lado direito do corpo.

O estudante da Unesc possui 38 medalhas no Circuito Estadual e antes dos Jogos Paralímpicos, conquistou o primeiro lugar no pódio na 1ª Copa Brasil de 2017. Colombo faz parte da equipe Mampituba/FME Criciúma e treina de segunda a quinta-feira com mesatenistas cadeirantes pela manhã e de segunda a sexta-feira à tarde, com atletas que não possuem deficiência.

Milena Nandi