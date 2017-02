Unesc oferece oficinas de Ballet e Flamenco

Aulas ocorrem dentro das Oficinas Unearte 2017

Amantes da dança podem participar das oficinas oferecidas pela Unesc. A Universidade está com inscrições abertas em duas modalidades. Acima dos 14 anos, há vagas para Dança Espanhola, no gênero Flamenco. E, para as crianças – 7 a 10 anos, há vagas para as aulas de Ballet Clássico Infantil. As inscrições e início das aulas vão ocorrer de acordo com o preenchimento das vagas.

Dança espanhola

A oficina de Flamenco vai proporcionar conhecimentos e experiências na linguagem da dança de origem espanhola. Explorando o gênero por meio dos trabalhos de gestos e expressão, movimentos característicos da dança. Além da cultura, a dança traz benefícios a saúde.

As aulas ocorrem nas quartas feiras, das 17 às 18 horas, na sala de dança 2 do Complexo Esportivo da Unesc.

Ballet, saúde e aprendizado

As aulas de Ballet Clássico Infantil vão proporcionar às crianças toda a vivência e conhecimentos para desenvolver as questões técnicas e artísticas. Dançar vai além da diversão. Ela favorece o bem-estar físico e emocional das crianças. Melhorando a coordenação motora, disciplina e dedicação.

As aulas ocorrem nas segundas-feiras, das 17h15 às 18h15, na sala de dança 2 do Complexo Esportivo da Unesc.

Inscrições

Os interessados em conhecer as danças e suas artes podem solicitar a ficha de inscrição no e-mail cultura@unesc.net ou pelo telefone 3431-2622.

Imprensa Unesc