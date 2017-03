Unesc oferece mais de mil vagas para cursos técnicos

Matrículas ocorrem até o dia 10 de março

Aqueles que pretendem entrar rapidamente no mercado de trabalho podem encontrar um caminho mais curto por meio de cursos técnicos. Segundo uma pesquisa do Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 70% dos alunos formados em cursos técnicos conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso. Dentro deste contexto a Unesc disponibiliza mais de mil vagas para 11 modalidades diferentes.

Segundo a coordenadora dos Cursos Técnicos da Unesc, Normélia Lalau de Farias, o mercado exige mão de obra qualificada. “Existem vagas no mercado de trabalho, o que não se tem é a pessoa qualificada. Para isso, os cursos técnicos são uma ótima alternativa, principalmente para aqueles que buscam uma profissão”, comentou.

As vagas para os cursos são concomitantes e subsequentes, sendo que os concomitantes são destinados aqueles que estejam matriculados no 2º ano do Ensino Médio e os subsequentes para os portadores de diploma do ensino médio.

Na modalidade subsequente estão disponíveis vagas para os cursos: Técnico em Informática para a Internet, Técnico em Móveis, Técnico de Podologia, Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já na modalidade concomitantes estão disponíveis vagas nos cursos: Técnico em Design de Interiores Técnico em Informática para a Internet.

As matrículas ocorrem de até o dia 10 de março, na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmcio), das 9h30 às 11h30, das 14h às 17 horas e das 19h30 às 21 horas.

Mayra Lima