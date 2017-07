Unesc oferece cursos técnicos para quem quer entrar rapidamente no mercado de trabalho

Uma das modalidades disponíveis é de Informática para Internet

Segundo uma pesquisa do Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 70% dos alunos formados em cursos técnicos conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso. E os interessados em entrar rapidamente no mercado de trabalho podem encontrar um caminho mais curto pelos Cursos Técnicos da Unesc.

As vagas para os cursos são subsequentes, destinadas a portadores de diploma do ensino médio. Estão disponíveis os cursos: Técnico em Informática para a Internet, Técnico em Móveis, Técnico de Podologia, Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos e Técnico em Segurança do Trabalho.

Segundo a coordenadora dos cursos Técnicos da Unesc, Normélia Lalau de Farias, o mercado exige mão de obra qualificada. “Existem vagas no mercado de trabalho, o que não se tem é a pessoa qualificada. Para isso, os cursos técnicos são uma ótima alternativa, principalmente para aqueles que buscam uma profissão”, comentou.

As matrículas ocorrem de até o dia 11 de agosto, na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), das 9h30 às 21 horas, sem fechar ao meio dia. As aulas serão presenciais e terão início dia 7 de agosto.

Mayra Lima