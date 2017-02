Unesc oferece curso avançado em fotografia

Aulas iniciam no dia 21 de fevereiro, das 19 às 22 horas.

Um olhar artístico pela lente da câmera ou até contar uma historia por meio da imagem. O curso de Linguagem Fotográfica: Praticando o olhar, que será ministrado pelos professores Celso Pieri e Luan Alessio, está com inscrições abertas. A capacitação vai ter inicio no dia 21 de fevereiro, das 19 às 22 horas, ocorrendo todas as terças-feiras.

O curso, com duração de oito meses, tem foco na fotografia como expressão, análise, pesquisa e registro visual elaborado, colocando os participantes dentro do universo da fotografia. A troca de informações vai buscar a vivência e ampliação dos conhecimentos sobre as técnicas, processos de composição e pesquisa.

As aulas serão voltadas a estudantes e profissionais de diferentes áreas, como arte, fotografia, jornalismo, entre outras. A capacitação vai unir prática e teoria, com aulas como “exposição: abertura, velocidade e ISO”, “técnicas fotográficas avançadas” e “criando imagens incríveis”. A inscrição pode ser feita pelo e-mail sce@unesc.net ou no telefone 3431-2570.

Foto: Casas de Pedra em Nova Veneza – Willians Biehl