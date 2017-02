Unesc oferece bolsas de estudo para você que quer ser professor

Oportunidade ocorre por meio do Escolha Unesc até dia 10 de março

Antes de formar profissionais, a Unesc se preocupa em formar cidadãos, que auxiliem na construção do mundo em que vivem. Se você se identifica com esse propósito, também pode fazer a sua parte além dos muros da Universidade. Ser professor, ser aquele que ensina, que transmite conhecimento é contribuir de forma direta para o desenvolvimento da sociedade.

E para incentivar aqueles que querem seguir o caminho da Educação, a Unesc oferece o Nossa Bolsa Licenciatura. A oportunidade é para ingressantes do Escolha Unesc, processo seletivo da Universidade, que ocorre por meio do histórico escolar. As inscrições estão abertas até o dia 10 de março.

O Nossa Bolsa disponibiliza vagas nos cursos vespertinos de Licenciatura em Artes Visuais, Geografia, História, Letras – Língua Portuguesa e Matemática. Os interessados poderão ser beneficiados com bolsa de 50% (para alunos com renda per capita familiar de até três salários mínimos) ou 100% (estudantes com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio).

Para participar do Nossa Bolsa, o candidato deve ainda preencher requisitos como: ter realizado o ENEM a partir de 2010; ter feito o Ensino Médio em escola pública ou privada com bolsa integral e não possuir diploma de graduação de curso superior, exceto os de licenciatura curta.

Inscrições

Neste período as inscrições do Escolha Unesc e Nossa Bolsa Licenciatura ocorrem de forma presencial, na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), no campus da Universidade, das 9h30 às 21 horas.

Mayra Lima