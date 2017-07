Unesc oferece atendimentos gratuitos em saúde para a comunidade

O agendamento é realizado diretamente nas Clínicas Integradas

As Clínicas Integradas da Unesc oferecem atendimentos gratuitos para a comunidade, que já pode realizar agendamentos em especialidades médicas como pediatria, medicina do adolescente (até 17 anos) e mastologia. Para realizar o agendamento, o interessado deve ir até as Clínicas, no campus da Universidade, das 8 às 17 horas, ou entrar em contato pelo telefone (48) 3431-2532. Para o agendamento, é importante ter o CPF em mãos.

As consultas médicas são realizadas por acadêmicos da Universidade, supervisionados por professores e especialistas dos diversos cursos da área da saúde Instituição.

Durante o semestre, a Universidade coloca à disposição da comunidade 22 especialidades médicas, incluindo cardiologia, psiquiatria, neurologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, dentre outras. As datas de agendamentos das próximas especialidades serão divulgadas nos próximos meses.

IMPRENSA UNESC