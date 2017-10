Unesc Funcional oferece coaching como estratégia de emagrecimento

Projeto funciona desde 2016 com o intuito de promover a saúde

A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões, obesos. Tanto a obesidade quanto o sobrepeso podem causar problemas sérios para a saúde e a vida das pessoas. E para enfrentar essa epidemia, a Unesc oferece o projeto de extensão Unesc Funcional, que traz uma novidade para o próximo semestre: o coaching como estratégia de emagrecimento.

O coaching ligado ao processo de manutenção e perda de peso é uma realidade cada vez mais ativa. O incremento de atividades e exercícios físicos, assim como mudanças nos hábitos nutricionais, são indispensáveis para um estilo de vida saudável, entretanto, para que as mudanças sejam atingidas e sustentadas ao longo do tempo, elas devem estar apoiadas em crenças positivas.

“É na manutenção e modificação de crenças que o processo de coaching mostra-se eficiente. Através das sessões de coaching, o coach auxilia os participantes a entenderem quais são os gatilhos mentais relacionados a perda e controle de peso. Muitas de nossas crenças nos limitam a alcançar o que queremos, e por meio do coaching é possível apoiar os participantes a extraírem o seu melhor e atingirem seus objetivos”, comentou o coach Ricardo Azevedo, que compõe o projeto Unesc Funcional.

Dona Balbina coloca a saúde em primeiro lugar

Entre os participantes do Unesc Funcional está Dona Balbina Mazetto Augustin, que aos 79 anos tem uma saúde de ferro. Tudo por conta da sua preocupação em sempre estar em movimento. “Eu participo de projetos da Unesc há mais de sete anos, e no Funcional, estou desde o começo. A disposição foi a principal mudança desde que comecei no projeto, me sinto com mais vontade de fazer as ações do dia a dia”, comentou.

Balbina conta que apenas toma remédio para controlar o colesterol, mas que fora isso, não precisa de nenhuma medicação. “Ficar em casa vendo televisão não é pra mim, eu gosto de me movimentar e é o exercício que contribui para o bom funcionamento do meu corpo e da minha saúde”, contou.

Unesc Funcional

O projeto foi implantado em março de 2016, e desde então, já foram atendidas cerca de 80 pessoas. A cada semestre, são feitas avaliações físicas para acompanhar os resultados da prática, sustentando também avançando os conhecimentos científicos relacionados a modalidade.

Inicialmente, as práticas eram feitas duas vezes por semana e a partir de agosto de 2017 o treinamento passou a ser oferecido três vezes por semana, aumentando o envolvimento dos participantes. A ação é coordenada pelas professoras Ana Maria Volpato e Rita Suselaine.

Ultimas vagas

Restam apenas algumas vagas no projeto. Os interessados em participar devem entrar em contato com o Núcleo de Pesquisa em Práticas Corporais, pelo telefone 3431-2781.

Mayra Lima