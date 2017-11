Unesc ensina sobre os cuidados na amamentação

Minicurso será ministrado na Universidade neste sábado

União, amor e um futuro saudável. A hora de amamentar é fundamental para a saúde do bebê e da mãe, mas requer alguns cuidados. Em uma etapa tão importante, a Unesc está oferecendo o “Minicurso Aleitamento Materno”, com a enfermeira obstetra, terapeuta homeopata e consultora em amamentação, Fernanda Claudio. O evento ocorre sábado, 11, das 9 às 16 horas, com um intervalo ao meio-dia, no Auditório Edson Rodrigues, no Bloco P.

O minicurso é organizado pela doula Mariane Sampaio, em parceria com o curso de Enfermagem da Universidade. Segundo ela, a parceria com o curso da Unesc é importante e destaca a necessidade de se falar do assunto. “A Enfermagem deve sempre tomar a frente do tema, pois seus profissionais têm o contato direto com esses primeiros cuidados. A iniciativa surgiu pela necessidade de o profissional estar sempre atualizado. Seja em um hospital ou em casa, quem está precisando de apoio é uma mãe e uma criança, por isso é importante estar preparado”, afirmou.

IMPRENSA UNESC