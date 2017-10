Unesc demonstra interesse em assumir o Banco de Olhos

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) e o vereador Júlio Kaminski estiveram na tarde desta sexta-feira, 20, em reunião com a Reitora da Unesc, Luciane Ceretta, tratando do Banco de Olhos. O parlamentar explicou todas as tratativas que estão sendo feitas junto a Secretaria de Estado da Saúde e ao SC Transplantes para colocar o local em funcionamento.

Inaugurado em dezembro de 2016, até o momento o Banco de Olhos não recebeu nenhuma córnea. “A universidade é da comunidade e temos interesse sim neste assunto. Precisamos agora saber a viabilidade técnica, e como fazer o aproveitamento disso para o meio acadêmico”, adiantou a Reitora.

Uma nova reunião ficou marcada para a próxima sexta-feira (27), às 10h, na Unesc, com objetivo de reunir a partir de agora a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o SC Transplantes, e entidades da sociedade civil com Forcri e SomarSul. “Este assunto é de interesse da população, já que Criciúma poderá se tornar referência em captação de córneas. Saímos confiantes, e agora vamos continuar colocando os entes interessados na discussão para chegar a um denominador final e implantar definitivamente o Banco de Olhos”, colocou Minotto.

O vereador Júlio Kaminski adiantou que a Câmara de Vereadores se colocou à disposição para devolver recursos com a intenção de custear os primeiros meses do Banco de Olhos. “Até essa engrenagem toda estar funcionando 100% o Legislativo já se comprometeu em fazer a devolução dos recursos”, disse. Para que a universidade assuma os trabalhos é necessário que a prefeitura faça a cessão do local.

João Manoel Neto