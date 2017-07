Unesc combate a Diabetes por meio de programa inovador

Mais de 14 milhões de brasileiros são atingidos pela doença

Uma doença silenciosa, que atinge todos os cantos do nosso país. Ela se fortalece a cada dia, por meio da falta de preocupação com a saúde, que se intensifica entre a alimentação desregulada e o sedentarismo. Essa grande vilã é a Diabetes, que segundo o relatório Saúde Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde, é a terceira maior causa de morte entre os brasileiros, perdendo apenas para doenças cardiovasculares e o câncer.

Os números também assustam. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 14 milhões de pessoas sofrem com a doença em nosso país. E para combater esse índice tão alto, a Unesc promove o Programa de Exercício Físico para Pessoas com Diabetes Tipo 2, que é gratuito e tem o objetivo de alcançar a comunidade de Criciúma e região. As inscrições ocorrem até sexta-feira (21/7).

Por ser dificilmente diagnosticável, a diabetes é silenciosa. Segundo o professor coordenador do projeto, Joni Marcio de Farias, os primeiros sintomas são insignificantes. “Normalmente a diabetes é descoberta em exames de rotina, e quase sempre está relacionada a hereditariedade ou obesidade. No entanto, é necessário descobrir cedo a doença. O diagnóstico tardio pode trazer graves consequências, como doenças cardíacas e vasculares, problemas oculares e renais, além de danos nas células nervosas”, contou o professor.

Junto aos participantes do projeto serão realizadas caminhadas, corridas e musculação. Farias ressaltou a importância da atividade física no combate à doença. “O exercício contribui no aumento da ação da insulina, na captação de glicose pelo músculo, diminuição da glicose circulante e aumento da sensibilidade celular a insulina, com isso, ocorre a melhora do controle do diabetes”, explicou.

As atividades do projeto ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 15 às 16 horas na academia, e das 16h30 às 17h30 na Pista de Atletismo.

Informações e inscrições pelo telefone 3431-2572 ou 99829-2641, das 13:30 às 17 horas.

Mayra Lima