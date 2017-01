Unesc com inscrições abertas para três especializações na área de Engenharia

Profissionais de diferentes carreiras podem investir em capacitação

Profissionais que querem investir em sua carreira já no início do ano, podem contar com a Unesc. Aos interessados em aprofundar o conhecimento na área de Engenharia a Universidade oferece três cursos de pós-graduação com inscrições abertas para turmas no primeiro semestre de 2017. Os candidatos podem escolher entre ​MBA Engenharia e Gestão de Processos Produtivos ou pós em Engenharia de Segurança do Trabalho​. Há ainda a especialização em Estruturas de Aço, Concreto Pré-fabricado e Concreto Prontendido​ (últimas vagas).

Os cursos têm aulas quinzenais às sextas-feiras das 19 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas no Setor de Pós-Graduação da Unesc, localizado no Bloco P da Universidade, das 13h30 às 19h30 (em janeiro) e das 8 às 12 horas e 13h30 às 22 horas (a partir de fevereiro). Ainda é possível se inscrever pelo e-mailpos@unesc.net ou pelo telefone (48) 3431-2626.

MBA Engenharia e Gestão de Processos Produtivos

Direcionado para engenheiros, administradores, analistas, coordenadores e supervisores que atuam na gestão de processos em todos os setores e que desejem se aprofundar no conhecimento sobre as ferramentas de gerenciamento de processos, o curso vai apresentar o contexto organizacional atual articulado com o uso de ferramentas de produção enxuta no sentido de ampliar a capacidade para a tomada de decisão no âmbito estratégico e operacional, tendo em vista as características da região.

Engenharia de Segurança do Trabalho

Engenheiros, agrônomos e arquitetos e urbanistas podem se capacitar para elaborarem programas de segurança exigidos pela legislação do Ministério do Trabalho e outras legislações, enfatizando a área de atuação do profissional em perícias técnicas judiciais, elaboração de laudos técnicos para atender as demandas da Justiça do trabalho, examinar projetos de obras, opinando do ponto de vista da prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações.

Estruturas de Aço, Concreto Pré-fabricado e Concreto Prontendido​

Voltada para graduados em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais e Arquitetura e Urbanismo, esta pós capacita os profissionais a aplicarem os conceitos teóricos e práticos da concepção estrutural, dimensionamento, verificações e detalhamento de estruturas de aço, de concreto pré-moldado e concreto protendido, utilizando as recentes atualizações das normas técnicas vigentes.

