Unesc te ajuda a expandir o seu negócio para fora do país

Projeto de extensão está com inscrições abertas até 2º de março

Levar o seu empreendimento para fora do Brasil agora é tarefa fácil. A Unesc está com inscrições abertas para a segunda edição do projeto de extensão “Internacionalização de Pequenas e Médias empresas”. A ação ocorre de forma gratuita, por meio do curso de Comércio Exterior. Os empresários interessados têm até o dia 1º de março para participar.

A ação será desenvolvida por meio dos estudantes da quinta fase do curso. Para participar os empresários podem entrar em contato pelo e-mail administracao@unesc.net, solicitando o formulário de inscrição. É necessário que a empresa não tenha nenhuma experiência em atuação internacional.

Mayra Lima