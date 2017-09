Se uma coisa pode dar errado, dará

É que, quando acordei, o dia estava lindo, o sol despontava iluminando minha janela. Depois de pronto para ir ao trabalho, percebi que o pneu da moto estava furado. Lamentei, mas, como já estava em cima da hora, resolvi ir de carro. Mas… Onde está a chave do carro? Procurei por tudo quanto foi lugar e acabei encontrando outras coisas que precisei em outra situação e que não tinha encontrado. Quando, finalmente, encontrei a bendita chave, eu já estava atrasado cinco minutos.

No caminho, havia um acidente fazendo com que os carros andassem lentamente na única avenida que dava acesso ao meu trabalho. Quando, enfim, cheguei à empresa, já com 15 minutos de atraso, todos estavam em reunião com o chefe, coisa que é rara de acontecer. Respirei fundo e vi que meu dia não seria fácil. Quando contei para meus colegas os motivos de meu atraso, eles me lembraram da lei de Murphy:

“Se há possibilidade de algumas coisas darem errado, dará errado aquela que causar mais prejuízo.”

Ilustrando:

Você possui quatro chaves para abrir uma porta, você tenta com uma e não abre. Aí, você tenta com outra e também não abre. Você tenta com a terceira chave e descobre que a última chave é a certa. Em outra ocasião, você já começa pela última chave que você tentaria e também não dá certo.

Outra situação corriqueira: você está na fila do supermercado e vê que a fila ao lado está andando mais rápido, então, você troca de fila achando que está abafando, contudo, o seu caixa para por erro em algum código de barras. Você tenta voltar para sua fila inicial e vê que agora está cheia. Nessa hora, você tem vontade de chorar.

Ou, ainda: você está passando a manteiga no pão e, de repente, ele escorrega da sua mão, você hesita olhar por um estante, mas, quando olha: sim, a parte da manteiga caiu para baixo!

Muito comum você nunca encontrar o que procura, mas quando não está procurando: lá está!

Aquele caminhão lento carregado com toras de madeira que aparece em sua frente quando você está atrasado.

Aquele objeto que estava por muito tempo na gaveta da sua casa só estorvando, aí quando você se desfaz dele, logo vai acabar precisando.

Mas, será mesmo que Murphy estava certo em dizer que a probabilidade de as coisas darem errado é maior do que de dar certo?

Pensando por outro lado, muitas vezes acordei e o pneu de minha moto não estava furado, já cheguei outra vez atrasado no trabalho e não tinha reunião. Acabamos lembrando sempre do que nos causa algum incômodo e não lembramos de quando as coisas dão certo, afinal, as chances de o pão cair com a manteiga para baixo são de 50% e não de 70% ou mais como diz Murphy. Acredito que negatividade ajuda a piorar as coisas, pois, quando algo dá errado parece que tudo em seguida também dá, não é? Mas o nervoso acaba nos abalando de alguma forma que faz com que outras coisas também deem. Quando não se está atrasado qual o problema de ficar atrás de um caminhão? Mas quando se está atrasado sua cabeça já está negativa e te faz acreditar que o caminhão só está ali por que você está atrasado.

Murphy, provavelmente, estava em um dia péssimo quando inventou esta lei e muitas pessoas a usam como desculpa para seus dias ruins, também. E, de certo modo, isso acaba gerando risadas e fazendo com que as pessoas aceitem seus dias ruins, acreditando que isso é uma lei e não há nada o que fazer.