Uma aventura sobre duas rodas: 1700km em oito dias

Você já pensou em sair pedalando oito dias, atravessar todo o Rio Grande do Sul e chegar até o Uruguai? Pois foi o que um grupo catarinense de ciclistas aventureiros fez na semana passada.

Eles saíram no sábado, dia 28 de outubro, e só retornaram no dia 4 de novembro, após 1700 quilômetros percorridos e uma história para ser contada a vida inteira.

No primeiro dia eles percorreram 220 quilômetros até Santo Antônio da Patrulha. Depois, seguiram até Porto Alegre e foram avançando até Rivera. “Foi uma sensação indescritível. Desperta a curiosidade das pessoas por onde passamos. Todos queriam bater fotos e conversar. Recebemos muito carinho. Alguns chamavam a gente de doidos, mas foi tudo planejado”, explica Alberto Ranacoski, um dos integrantes do São Bento Bike (SBB).

Aliás, planejamento foi o que não faltou, e por isso o sucesso do percurso. A viagem contou com nove ciclistas, sete homens e duas mulheres, além de dois carros de apoio, que levavam de tudo, desde peças para a manutenção das bicicletas até lanches e muita água. “O recordista furou o pneu nove vezes, e um ciclista passou toda a viagem sem furar. Fizemos toda uma previsão de deslocamento, para calcular onde faríamos as refeições e dormiríamos”, conta Betão.

O trecho mais tenso da viagem sobre duas rodas foi entre Tavares e Bojuru. Com o vento contrário, o grupo sentiu muita dificuldade de completar o trecho. “Apenas dois conseguiram fazer o percurso de bicicleta. Não dava para aguentar a força do vento. Foi muita tensão, e um grande perigo”, relembra o ciclista de Nova Veneza. Eles também enfrentaram trechos muito perigosos, como em São Gabriel e Bagé, onde a dificuldade com o acostamento fazia com que dividissem a pista com automóveis e caminhões.

De Santa Catarina a Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira do Sul, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e até chegar em Criciúma deu para começar a programar a próxima aventura. “Lá para maio do ano que vem. Talvez não com toda essa equipe, pois os custos são altos. Mas vamos planejar. Não temos um roteiro ainda. Já fizemos 770 quilômetros até Caxias do Sul, e agora essa Expedição ao Uruguai. É muito bom”, finaliza Betão.

João Manoel Neto