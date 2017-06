 Últimos dias de inscrição para o Campeonato Sul Catarinense de Fifa 17

Competição será realizada neste domingo, dia 25, e reunirá mais de 300 pessoas

Os interessados em participar da 2ª edição do Campeonato Sul Catarinense de Fifa 17 podem se inscrever até esta quinta-feira, dia 22. A competição ocorrerá no próximo domingo, dia 25, na sede da Associação Empresarial de Criciúma (Acic), a partir do meio-dia. O primeiro colocado levará para casa um Playstation 4, uma camisa oficial do Criciúma e um troféu. A primeira edição do campeonato reuniu mais de 70 competidores.

Inscrições – A taxa de inscrição do campeonato organizado pela ProGamers Criciúma e com patrocínio da Digitusul é de R$ 60. Além de premiar o campeão, os segundos e terceiros colocados receberão R$ 600 e R$ 300 e mais uma camisa oficial do Tigre, respectivamente. Sorteios de brindes também serão realizados durante o campeonato. Haverá também uma sessão especial para trocas de jogos.

De acordo com a organização, a disputa será de jogador contra jogador em Playstation 4 em um sistema de chaveamento ou mata-mata. As inscrições podem ser realizadas na Digitusul do Shopping Della, do Criciúma Shopping ou do Giassi do bairro Santa Bárbara, além da Tecnogame do Nações Shopping. As inscrições também podem ser realizadas online neste link. O credenciamento no dia da competição ocorre ao meio-dia e o início dos jogos às 13 horas.

Douglas Saviato