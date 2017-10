Última semana para inscrições no ensino médio técnico do IFSC

Termina na próxima segunda-feira (6) o prazo para inscrições no processo seletivo para o ensino médio técnico do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Os cursos são gratuitos e se destinam aos estudantes que estão concluindo o ensino fundamental e desejam cursar em 2018 o ensino médio integrado a um curso técnico no IFSC.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço https://sistemadeingr esso.ifsc.edu.br. Na região Sul, o IFSC oferece 225 vagas em seis cursos nos câmpus Criciúma e Araranguá. Confira:

Câmpus Criciúma

Edificações: 40 vagas

Química: 40 vagas

Mecatrônica: 40 vagas

Câmpus Araranguá

Eletromecânica (matutino): 35 vagas

Eletromecânica (vespertino): 35 vagas

Vestuário: 35 vagas

A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 55, mas há possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, inscritos no cadastro de programas sociais do governo federal (CadÚnico) ou doadores de sangue. É necessário possuir carteira de identidade e cadastro de pessoa física (CPF) para se inscrever. Candidatos que não têm acesso à internet podem fazer sua inscrição em um dos 23 câmpus do IFSC no horário de funcionamento do câmpus.

O exame de classificação está marcado para 26 de novembro, com 10 questões de matemática e 10 de língua portuguesa.

O IFSC adota reserva de metade das vagas no processo seletivo do ensino médio técnico para estudantes de escolas públicas. Dentro dessa reserva, há subdivisões por renda e raça. Todas as informações sobre o processo seletivo devem ser consultadas no Edital 02/2018-1.

Jornalismo IFSC – Regional Sul