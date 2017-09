Tudo que não poderia ser real

Entre as manchas,

As marchas!

E tudo aquilo que foi imposto,

Perdeu-se no caminho,

Tudo aquilo,

Que pretendia-se ser real!

Entre a razão,

Que falou no mundo,

Piadas tão pitorescas,

Que os próprios pagãos perderam-se,

Restou estátuas,

Que já não sabem o que dizer!

E o palavrão,

Que até ontem condenado,

Jurou ser sentenciado,

Nada mais fez,

Que correr para um lugar qualquer!

A morte,

Que alucina!

Também aglutina,

Vários pensamentos,

Que durante o isento momento,

Já não mais faz sentido,

Ou torna-se amigo,

Da sentença imposta!