Tudo pronto para o 1º Baile do Chopp em Nova Veneza

Festa acontece no próximo sábado, 28, no Salão de Eventos do São Bento Alto.

Já está tudo preparado e organizado para receber os festeiros no próximo sábado, 28, no Salão de Eventos de São Bento Alto, durante o 1º Baile do Chopp. Com objetivo de criar mais uma tradição anual em Nova Veneza, E.C. São Bento Alto e a Sigman Produções decidiram promover a festa, contando com o apoio do Master São Bento Alto e do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquiais (Caep).

Com expectativa de receberem mil pessoas, o intuito é arrecadar fundos para melhorias no complexo esportivo da comunidade. Haverá, também, venda de copos de chopp a R$ 10 cada.

Um dos organizadores do evento, Artur Furlan Vitalli, explica que existe um espaço na comunidade que pode ser melhor usufruídopelos moradores. “Nosso projeto, em parceria com a Administração Municipal, através das Secretarias de Obras e Esportes, é realizar a drenagem na frente do complexo esportivo, melhorando a imagem e evitando o perigo de acidentes no local. Também queremos construir uma pista ao redor do campo, para que as pessoas possam utilizar em caminhadas. Será um local seguro para a prática de esportes, gerando saúde e bem estar à comunidade”, completa.

O evento contará com atrações sertanejas regionais, como Neguinho e Emanuel, MC Juninho, Breno e Edu, e Edu Rosa. “Tem música para todos os gostos, além do Chopp da Saint Bier como principal bebida da festa. Todos estão convidados a prestigiar”, reforça Vitalli.

Ingressos podem ser adquiridos por R$ 25 no segundo lote, ou R$ 30 no dia do evento. A programação começa a partir das 22h com show da banda Viralatas em um palco paralelo.

PONTOS DE VENDA

Nova Veneza – Lotérica Buona Fortuna (Centro), Luiz Barbearia (Caravaggio) e Mercado São Bento (São Bento Alto);

Araranguá – Styllus;

Braco do Norte – A Musical;

Cocal do Sul – Tigernet;

Criciúma – DigituSul, PrimeWay Idiomas e Sapataria Moderna;

Forquilhinha – Espaco Moda Homem;

Içara – Mar Aberto;

Morro da Fumaça – Fifty Surf Skate Wear;

Orleans – A Musical;

Tubarão – DigituSul;

Urussanga – La Bella Boutique

Online: Ingresso Nacional.

Francine Ferreira