Tudo é possível com o PMDB que depois de tudo o que passou na sua história

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“GAMBIARRA” URBANÍSTICA – O proprietário de um loteamento por aqui ao tentar aprovar depois de muito tempo seu novo empreendimento ouviu lá no fórum que Nova Veneza tem um plano diretor que é uma “gambiarra” urbanística. Será?

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

TURISMO

Li um artigo recentemente sobre turismo e fiquei sabendo que Gramado desde os anos 70 tem na grade curricular disciplina “turismo”. Eles atendem o turista como ninguém, e sem fazer distinção entre aqueles que chegam em carros importados, helicópteros e os que entram na cidade de ônibus de turismo. A gentileza e o respeito são os mesmos com todo mundo. Nova Veneza que está sendo bastante conhecida e tem vocação turística, deve pensar nisso.

No currículo escolar temos os idiomas italiano e inglês. Ter a disciplina “Turismo” na grade curricular deve ser estudada por aqui. A população deve entender como funciona o turismo e se envolver para o melhor resultado. Todos devem entender que o turista traz recursos e empregos para o município. Desde cedo as crianças e adolescentes aprendem isso por lá.

DA HORA

_A Rede Bistek inaugurou mais um a loja no estado. Esta é a 18 e fica em Balneário Camboriú. Esta empresa neoveneziana está expandindo e vai se tornar a maior do estado.

_Um coral italiano esteve por aqui e se apresentou em vários municípios e teve quem reclamou da recepção daqui.

_Os municípios da região estão se espelhando em Nova Veneza para tentar explorar alguns pontos turísticos e oferecer algum atendimento gastronômico mais aprimorado.

_Recentemente estive num município da grande Florianópolis e quando disse que era de Nova Veneza, as duas atendentes do estabelecimento disseram que querem muito conhecer a nossa cidade. “NV está na moda.”

_ “Nova Veneza está na moda”. Esta frase é minha e dá para fazer um adesivo.

_O café colonial “Café di Nonna” é mais uma opção de saboroso café com aqueles doces e salgados de sabor diferenciado. Fica bem no centro nas proximidades do prédio do STR. Confira.

NA POLÍTICA

_No dia 19, a ex-governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, vai falar sobre a participação da mulher na política em Nova Veneza no teatro municipal a partir das 19:30 horas. Participe.

_O prefeito Rogério Frigo e o vice-prefeito Zé Spillere vão a Brasília na segunda já pensando em 2018 e também resolver algumas situações de verbas solicitadas.

_Para 2018 eles vão solicitar uma ambulância e recursos para pavimentações e aquisições de equipamentos.

_Ainda repercute nos bastidores a queda do sinal da internet da TV Câmara antes da última sessão.

_O vereador Dado Ghislandi vai deixar a presidência do partido pois está vencendo o mandato. Ghislandi ficou no meio desta briga de dois grupos e conseguiu fazer somente duas reuniões depois de muita pressão de algumas lideranças.

_A entrega do processo de expulsão de Vanderlei Spillere estava prevista para a última terça- feira à noite depois da sessão para o presidente Dado Ghislandi.

_O que será do velho PMDB depois disso ninguém sabe. Poderá ressurgir mais motivado ou perderá força.

_Tudo é possível com o PMDB que depois de tudo o que passou na sua história está vivo e tem dois vereadores é porque ainda é forte.

_Além da assinatura de várias lideranças peemedebistas para a expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere, os irmãos Cid e Noio Damiani também assinaram.

_O projeto para tornar o antigo clube Metropolitano Clube de utilidade pública está na Câmara de Vereadores e dois vereadores pediram vistas. O clube está sendo restaurado e modernizado por uma comissão atuante que está conseguindo destrinchar o assunto.

_O vereador Arlindo da Silva (PSDB) além de seu trabalho na Câmara de Vereadores, presta serviços voluntários em Caravaggio, nas escolas, posto de saúde e em outras entidades. Quem conhece o Arlindo sabe de sua dedicação pela causa pública. Agora na campanha outubro rosa, ele que também faz serviços de eletricista colocou com seus recursos um refletor no posto de saúde de Caravaggio com a cor da campanha. Num tempo no qual os políticos estão tão mal falados, o Arlindo honra o cargo que conquistou e tem espírito público.