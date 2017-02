Tubulação rompe e Centro de Nova Veneza fica sem água da Casan

Conserto já foi efetuado e reabastecimento deve acontecer nas próximas horas.

A tubulação da rede de água da Casan, que abastece o Centro de Nova Veneza e bairros vizinhos, teve um rompimento na última quinta-feira, 23, para poderem localizar vazamento, os técnicos da Estatal fizeram algumas manobras de fechamentos pontuais.

Já durante a madrugada deste sábado, a rede foi reaberta para que os reservatórios das casas pudessem receber alguma água, mas ficaram sem abastecimento locais mais altos como nas comunidades do Cristo Crucificado, Santo Antônio e Ribeiro.

O rompimento foi localizado no final da tarde dessa sexta-feira, 24, mas os trabalhos só começaram no início da manhã deste sábado, 25, pois para a equipe da Casan poder escavar próximo à estação do gasoduto, tiveram que aguardam um técnico da empresa de gás para acompanhar os trabalhos.

O reparo foi efetuado no início da tarde deste sábado, e o reabastecimento deve ser retomado gradativamente, até chegar nos locais mais altos.

Willians Biehl