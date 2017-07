Três mulheres são atropeladas no distrito de Caravaggio

Acidente aconteceu logo após às 7h desta sexta-feira, 21.

O condutor de 51 anos de um GM Corsa Super placas de Criciúma, que seguia pela rua Giácomo Milanez (parque industrial), acabou atropelando três mulheres que seguiam a pé para o trabalho.

As mulheres com idades de 42, 53 e 36 anos, tiveram alguns ferimentos, inclusive uma delas acabou fraturando um dos pés. Elas foram atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhadas para o pronto atendimento no Hospital São José em Criciúma.

O condutor que não se feriu, aceitou ser submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. Posteriormente ele acabou passando mal e foi levado para ser atendido no 24h do bairro Boa Vista em Criciúma.

A Polícia Militar de Nova Veneza fez o registro da ocorrência.

Willians Biehl