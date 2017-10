SC Transplantes garante que Banco de Olhos de Criciúma é viável

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) esteve na terça-feira, 10, com o Secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, e o coordenador estadual do SC Transplantes, Joel de Andrade, buscando informações sobre a colocação em funcionamento do Banco de Olhos de Criciúma. O objetivo é acelerar o processo possibilitando a captação e utilização de córneas. O vereador de Criciúma, Júlio Kaminski, também participou do encontro.

De acordo com o SC Transplantes, o Banco de Olhos de Criciúma tem viabilidade técnica e poderá abranger as regiões também de Araranguá e Tubarão. “Entendemos que são necessários apenas quatro funcionários para tocar a estrutura e atender toda a região sul. Com o aproveitamento de 30 córneas mensais o valor investido praticamente se paga”, explicou Andrade.

Ele adiantou que a regulação das córneas é feita pelo SC Transplantes e que a burocracia para colocar em funcionamento é pequena. “Saímos com uma expectativa muito positiva em relação ao Banco de Olhos. Foi sugerido que uma entidade administre o local com aval do município para concessão do espaço. Vamos continuar buscando informações e trabalhando para colocar essa estrutura pronta em funcionamento”, adianta o deputado Rodrigo Minotto.

João Manoel Neto