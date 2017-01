Tradicionalistas do sul conquistam boas colocações no 18º Rodeio Estadual de Campeões

Neoveneziano, Romencito Aléssio, foi o coordenador geral da competição.

Mais de 1,5 mil competidores se reuniram no último fim de semana na cidade de Rio Negrinho, para participar do 18º Rodeio Estadual de Campeões, o maior evento tradicionalista de Santa Catarina. Entre inúmeros desafios, ocorreram provas de laços, de rédea, chasque e vaca parada. Do sul catarinense, em torno de 15 pessoas conseguiram obter a classificação para participar do Rodeio Nacional de Campeões.

Em Santa Catarina, o evento teve a coordenação geral do neoveneziano, Romencito Aléssio, que também é diretor campeiro do MTG/SC, a entidade maior da tradição gaúcha no estado. “Esse rodeio é uma espécie de Jogos Abertos, em que há 17 regiões tradicionalistas que se reúnem para participar das competições e definir os melhores de cada categoria. Estes, por sua vez, irão nos representar no Rodeio Nacional de Campeões, a acontecer na cidade de Querência, no Mato Grosso”, explica.

Ele ainda conta que o trabalho no tradicionalismo é feito no dia-a-dia e durante o ano inteiro. “Fico feliz quando dá tudo certo, porque sou a única pessoa que cheguei a coordenar três rodeios estaduais consecutivos. É muita aprendizagem e trabalho todos os dias, mas a compensação vem com o sucesso e a alegria que vejo nos eventos”, finaliza Aléssio.

Francine Ferreira / Fotos: Laço Armado Fotografias