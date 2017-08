Trabalhadores da saúde protestam no São José

Um protesto contra as condições trabalho foi realizado hoje, 29, das 6h às 13h30 os trabalhadores do Hospital São José em Criciúma. A mobilização com faixas e uma pesquisa junto aos profissionais serviu para alertar e denunciar junto a população “a falta de respeito da administração com seus funcionários, o assédio moral, falta de trabalhadores, as demissões sem justa causa (perseguição) entre outros problemas,” disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde), João Martins Estevam. Segundo o sindicalista, foi repassado ainda as perdas que todos os trabalhadores terão a partir de novembro com a reforma Trabalhista e o fim dos direitos históricos.

Maristela Benedet