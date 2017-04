Trabalhadores da região podem contar com atendimento especializado na Unesc

Atividades são desenvolvidas por professores e alunos nas Clínicas Integradas

A Unesc tem um espaço reservado para o cuidado com a saúde dos trabalhadores. Trata-se do Nupac-ST (Núcleo de Promoção e Atenção Clínica a Saúde do Trabalhador), que presta atendimento para profissionais de todas as categorias.

O objetivo é colaborar para que o trabalhador reestabeleça a sua condição plena de saúde, tanto física quanto psicológica. O Núcleo atende gratuitamente e ao ingressar no serviço, o trabalhador é direcionado para uma atenção integral à sua condição de saúde, sendo encaminhado para a especialidade que mais necessita.

Os agendamentos para o serviço ocorrem durante todo o ano e os interessados podem entrar em contato com o Nupac pelo telefone (48) 3431-2651, 3431-2654 ou pelo e-mail nupac@unesc.net. Os atendimentos ocorrem nas Clínicas Integradas da Unesc.

O local possui uma equipe multiprofissional voltada para uma atenção integral da saúde, visando a melhoria dos aspectos psicofisiológicos envolvidos diretamente no adoecimento do trabalhador por doença relacionada ao trabalho. Entre as áreas da saúde envolvidas estão Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Medicina.

O coordenador do Núcleo, Willians Longen, explica que o Nupac está voltado especialmente para o atendimento de Dort (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), o que envolve problemas nos membros superiores (ombro, braço, cotovelo, antebraço e mão), na coluna vertebral (cervical, dorsal e lombar) e nos membros inferiores (neste caso se existe relação bem marcada com o trabalho que o indivíduo desenvolve ou desenvolvia).

“O Núcleo atende também pessoas que não estão afastadas do trabalho mas que estão com disfunção musculoesquelética. Não há exigência de que a afecção tenha sido firmada oficialmente como sendo relacionada ao trabalho. As triagens também são voltadas para contribuir para tornar claro o tipo de disfunção e a existência ou não de causa laboral”, afirma Longen.

Os atendimentos são realizados por profissionais de saúde e professores e estudantes de cursos da Unesc. Há também a participação de alunos do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Unesc que estão com seus projetos de pesquisa voltados para o Núcleo.

Histórico

O Nupac é um projeto idealizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde do Trabalhador, ligado ao PPGSCol (Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unesc). O projeto foi aprovado pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e em novembro de 2016, oficialmente lançado através da assinatura de um Termo de Cooperação Técnico Científica entre o MPT e o Núcleo de Estudos. Longen conta que houve o repasse de R$ 1 milhão ao Nupac, proveniente de multa a uma empresa de grande porte da região, revertendo o recurso para ações de recuperação e de promoção da saúde do trabalhador.

A primeira atividade de promoção da saúde ocorreu em dezembro de 2016 com servidores da área da saúde (hospitalar) e os atendimentos de reabilitação iniciaram em 20 de fevereiro de 2017.

As atividades do Nupac têm ainda a parceria da UNA SAU (Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde).

Milena Nandi