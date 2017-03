Trabalhadores do hospital São Marcos voltam a paralisar atividades

Pronto atendimento está fechado desde às 17h de ontem.

Por causa do atraso nos pagamentos desde dezembro de 2016, alguns médicos do corpo clínico do hospital São Marcos, pediram saída nessa segunda-feira, 6, por conta disso, as atividades do pronto atendimento estão suspensas desde às 17h ontem. Já nesta terça-feira pela manhã, foi a vez dos outros 57 funcionários do hospital, que mais uma vez cruzam os braços por causa do atraso dos salários.

Ainda não há expectativa de reabertura do São Marcos, pela manhã o diretor administrativo do Hospital, Francisco Paiva, entregou para uma representante da congregação das Irmãs Beneditinas, o documento com as cláusulas para rompimento do contrato entre o Isev e a Congregação, hoje proprietária de toda estrutura do São Marcos.

“Queremos resolver logo esta situação, para que os funcionários possam receber seus salários, além disso, queremos que o Hospital volte a atender à população,” afirmou ao Portal Veneza a tesoureira da entidade religiosa, irmã Claudete.

Para uma solução mais rápida de todo o processo, as Irmãs Beneditinas abriram mão dos mais de 24 meses de aluguel devidos pelo Isev na locação da estrutura. E foi justamente estes aluguel em atraso, que juridicamente permitiram as Irmãs romperem o contrato com o Isev.

Após inventário, que deve ser realizado já nesta terça-feira, a Congregação inicia as negociações para entrega da estrutura ao município de Nova Veneza.

Assim que todo processo for concluído, já há negociações para que prefeitura de Nova Veneza entregue a gestão do São Marcos ao Consórcio Intermunipal de Saúde da Amesc (Cis Amesc).

O Portal Veneza entrou em contato com o Isev, mas até a publicação desta matéria, não respondeu os questionamentos do Portal.

Willians Biehl