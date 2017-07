The Inner Game: Criciúma recebe Tim Gallwey para palestra sobre liderança

Conhecido como o pai do coaching no mundo, ele estará no Sul catarinense no dia 28 de agosto

Precursor do coaching no mundo e criador do The Inner Game ou O Jogo Interior, o americano Timothy Tim Gallwey vem ao Brasil para lançar o livro do workshop The Inner Game of Life ou O Jogo Interior da Vida. O lançamento será apenas em São Paulo, mas, aproveitando a vinda de Tim, facilitadores do The Inner Game no país estão promovendo um tour de palestras com ele, o que, na região Sul do Brasil, acontecerá somente nas cidades de Criciúma e Curitiba. No Sul catarinense, ele estará no dia 28 de agosto, com a palestra “The Inner Game – A essência da liderança e do aprendizado pela experiência”.

A psicóloga e master coach Letícia Zanini, diretora da Perfil Dois – Coaching & Assessoria, de Criciúma, é a facilitadora d’O Jogo Interior em Santa Catarina e explica que a palestra é voltada para todas as pessoas, principalmente aquelas que têm interesse pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional, gerentes, empresários, líderes, gestores e quem ainda está projetando a carreira.

“Quando falamos em liderança, pensamos somente naquela pessoa que está sentada na cadeira de líder de uma empresa, mas somos líderes da nossa vida também. Por isso, as pessoas que querem entender melhor como funciona o seu Jogo Interior, podem e devem participar da palestra, pois estarão bebendo direto da fonte, o Tim é o criador desta metodologia”, ressalta Letícia.

A palestra tem duração de duas horas e será na Associação Empresarial de Criciúma (Acic), a partir das 19 horas. Haverá tradução simultânea com um intérprete que acompanha Tim nas viagens.

Os ingressos já estão sendo comercializados através do site o valor de R$ 120 (primeiro lote). Mais informações através do e-mail contato@perfildois.com. br ou pelo telefone (48) 99980.6002. A palestra é uma promoção da Perfil Dois e da rádio Som Maior com patrocínio da Fiesc, Sicredi, Unesc e apoio da TV Litoral Sul e Interclass Hotel.

Perfil

Timothy Tim Gallwey é o pioneiro no movimento da Psicologia aplicada ao esporte e ao mundo corporativo, reconhecido como o fundador do conceito coaching. Durante sua carreira assessorou grandes personalidades do esporte e empresas de ponta, como AT&T, IBM, Apple, Coca-Cola, Anheuser Busch, Arco, GE, Harley-Davidson, entre outras.

Formado em Harvard (EUA), onde graduou-se em Literatura e foi capitão da Equipe de Tênis. A partir de 1970, dedicou-se a disseminar seu método de capacitação, ao qual denominou The Inner Game, ou O Jogo Interior. Seu primeiro livro teve foco em demonstrar a aplicação de seu método para atingir a alta performance de jogadores de tênis; “The Inner Game of Tennis” vendeu mais de dois milhões de cópias somente nos Estados Unidos.

A partir disso, Tim Gallwey levou seu conceito para outras áreas do esporte, como o golfe e o esqui e, posteriormente, deu inicio a aplicação da estratégia The Inner Game em empresas e mega corporações.

Nazario & Bortot Comunicação