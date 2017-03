Teremos no Sábado no Petrus um evento que trará de volta as lembranças de toda uma geração de neovenezianos

SARABANDA – VELHOS TEMPOS ESTÃO DE VOLTA!

Numa iniciativa muito legal do Nicola Gava teremos no Sábado de Páscoa no Petrus Centro de Eventos um evento que trará de volta as lembranças de toda uma geração de neovenezianos. Será o retorno da Sarabanda Som, casa noturna que marcou época em nossa cidade.

Para quem não viveu estes tempos, a Sarabanda passou pelo Metropolitano Clube, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais até se fixar em sua sede própria no local onde é hoje a Caixa Econômica Federal.

Suas amplas instalações aliadas a uma ótima qualidade de som e luz faziam a alegria da juventude de então que superlotava o local, inclusive não era fácil de estacionar na Rua dos Imigrantes naquelas noites. Esta nova edição, em parceria com o Ricardo Amboni que sabe tudo de música, será a oportunidade de ouvir todo aquele repertório musical que agitava os corpos e as mentes da “rapaziada”.

METROPOLITANO 2017!

Passado o carnaval a vida vai aos poucos voltando ao normal em Nova Veneza e não é diferente para o seu representante nos campos de toda a região carbonífera e além. O Metropolitano já iniciou seus treinamentos sob o comando do Prof.

Jean Reis visando à estreia na Copa Sul 2017 que se dará em Siderópolis, no dia 19 de marco, domingo, contra o Ajax local. Com o objetivo de angariar fundos para bancar suas despesas e promover a integração e motivação dos torcedores, atletas e dirigentes a diretoria está promovendo mais uma edição do consagrado “Costelaço do Metro” que se realizará nas dependências do Centro Comunitário da Igreja São Marcos na sexta-feira, dia 10 de março. Na oportunidade também estarão sendo apresentados o novo uniforme e a relação dos atletas para a disputa. Prestigie!

ESPORTE NEOVENEZIANO!

Além da Copa Sul onde teremos a presença do Metro e do Caravagio, o mês de março traz as primeiras movimentações do Departamento de Esporte Municipal que agora pé comandado pelo Prof. Heriton Sandrini, auxiliado pelo Prof. Ivan Daniel contando ainda com o Prof. Roberto Bortolotto no Atletismo e o Prof. Moacir Wefago no Voleibol.

Para as Escolinhas de futebol teremos a continuidade do Prof. Evandro no Caravaggio e a contratação do Prof. Rafael Ecker (Cambucica) para Nova Veneza e São Bento Baixo. Vejo com muita expectativa e alegria a chegada do Rafael porque, após algumas temporadas junto ao Juventude de Caxias tenho certeza que fará um bom trabalho a frente de nossa garotada.

Rafael é daqueles que gosta e vive o esporte e levará com certeza uma dinâmica e motivação muito necessária para as escolinhas. Meus filhos participaram das escolinhas por muitos e muitos anos e não há nada mais desestimulante do que aquele “professor” que apenas joga a bola para dentro do campo ou quadra não se dando ao trabalho de nenhuma preparação inicial, aquecimento, trabalho técnico ou nem mesmo a tarefa de “dividir os times” refugiando-se na sombra de uma árvore ou nos degraus da arquibancada concentrando a sua total atenção para o seu celular.

Constatei isso pessoalmente em algumas oportunidades e como entusiasta do esporte sei o quanto esta atitude é prejudicial. “Espero realmente que o “Cambucica” mostre serviço, além do que como” colorado doente” será mais um para zoarmos quando a não volta do Inter para a série A.

Já nas competições municipais a largada será dada com o Campeonato das Famílias de Futsal que possui uma tradição de boas disputas por aqui e na parte de infraestrutura teremos brevemente a colocação do piso sintético no Campo de Futebol Suiço do Complexo Esportivo Antônio Amboni, o que representará um avanço significativo na infraestrutura da modalidade e espero que brevemente também seja complementada com uma nova iluminação e a colocação da “gaiola de redes”.

POLENTA VAI, POLENTA VEM!

Tenho acompanhado com muita atenção o surgimento do Movimento Popular “Revolta da Polenta “e a algumas semanas atrás” ouvi uma entrevista no rádio em que o entrevistado indagado sobre a ausência de “oposição” nos governos municipais, estaduais e federal concordava com o exposto e dizia que agora a “oposição e fiscalização dos governantes” são feitas diretamente pela população com o auxilio das redes sociais.

Pois bem, por aqui este papel tem sido desempenhado pela “Revolta da Polenta” que além do nome divertido e criativo se embasa com números e dados inquestionáveis para defender seus pontos de vista. Como pontos positivos do movimento vejo a não vinculação partidária e nem a defesa fanática nem a acusação exacerbada a nenhum partido, mas sim a defesa de itens de interesse comunitário.

Além disso, os integrantes são pessoas conhecidas, das quais sabemos o nome e endereço e que estão à disposição da sociedade para o dialogo e até a contestação de suas iniciativas ao contrário do famoso “Julião Petruquio” que se escondia atrás do anonimato e descaracterizava a legitimidade de seus argumentos com esta prática, perdendo assim uma grande oportunidade de contribuir com o processo de melhoria de nossa sociedade.

É claro que as redes sociais também estão à disposição daqueles que não concordam com o movimento e podem ali expor seus argumentos e valores, livremente. Penso que esta disputa de ideias é muito salutar para todos os envolvidos nas questões debatidas servindo tanto como um “freio social” a iniciativas inadequadas como criando um espaço e ambiente para podermos analisar todas as facetas das questões levantadas.

Por exemplo, sempre achei que muitas iniciativas meritórias dos vereadores passavam despercebidas pela população e agora, com certeza, eles terão o cuidado e a atenção de divulgarem seus trabalhos, além de estimularem os mesmos a uma produção mais significativa no tocante a suas ações e projetos. Bom para todos!

DICA DA SEMANA!

A dica desta semana fica para o filme “A Grande Muralha” que é estrelado pelo ator Matt Damon no papel de um soldado inglês que é capturado na China por volta do ano de 1500. A história tem muito de fantasia, mas o filme é brilhantemente produzido num maravilhoso ritmo de cores, vestimentas, sons e muita ação, o que o torna diversão garantida e perfeita para ser visto nas telas de um cinema, com 3D e som perfeito.