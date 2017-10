Tem coisas que não mudam na imprensa e falta mais criatividade

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

NOSTRESS – Numa viagem a Florianópolis do então vereador Vanderlei Spillere com seu correligionário Betão Ranacoski no início de seu mandato e eu estava os acompanhando. Spillere no início da viagem falou que entrou para a política porque estava se aposentando e pensava há vários anos em entrar na política, inclusive para se “desestressar”. Eu de bate-pronto disse para ele: _olha o último lugar que tu deverias entrar para desestressar seria a política pois a vida pública é uma das mais estressantes. O sorriso foi geral.

ELEVADOR – Numa viagem a Brasília num de seus mandatos o prefeito Rogério Frigo e o então secretário Betão Ranacoski ficaram presos no elevador durante quase meia hora por causa de uma pane elétrica. Hoje são adversários políticos.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Faleceu Mauro Moro, figura bastante conhecida por aqui que nos últimos anos morava em Treviso há vários anos. Condolências aos familiares.

_A ceratocone que foi abordada pela Oftalmologista Thaís Bacha Berti na edição passada afetou dois amigos da coluna que estão se tratando mas ela pode cegar, por isso faça exames regulares para evitar maiores problemas.

_Chamou atenção no site Portal Veneza recentemente que a polícia fechou dois locais que vendiam drogas em nosso município. Se até aqui está assim então como não estão as cidades grandes?

_Quando se vê nas cidades grandes a polícia enfrentando os traficantes logo vem a pergunta: _quando isso vai acabar se o consumo de drogas está sempre aumentando. Já vou responder: nunca e vai piorar pois o estado perdeu o controle há muitos anos.

_Aliás por que as pessoas usam drogas para viver pois se vivemos numa época na qual temos que estar mais sóbrio do que nunca para obter êxito em nossos projeto de vida?

_O jovem Igor Fontana, filho do Alemão da Madeireira Pioneiro, de Rio Maina, está se formando em Jornalismo e tem um site sobre o futebol catarinense.

_Um jovem alagoano que chegou na cidade há pouco tempo ao ser perguntado se gostou da polenta disse que não porque achou ela “enjoosa”. Pelo jeito ele vai voltar logo para seu estado.

_ A palavra “enjoenta” eu já ouvi mas enjoosa foi a primeira vez. Ele acabou de criar uma palavra e isso chama-se “neologismo”.

_No dia 12 de novembro no centro de eventos de Vilson Niehus Rampinelli, em Sanga Curta, haverá almoço e o cardápio será leitão recheado e animado com música ao vivo. O ingresso custa R$ 25,00. Participe.

_Tragédias em escola do País chama a atenção. Para quem trabalha no setor de ensino sabe o que é lidar com alunos de hoje.

_Uma atividade profissional desta época se chama “Influenciadora Digital”. São pessoas que através da internet dão dicas de moda, empresarial e de comportamento entre outros e cobram bem por isso.

_Tem coisas que não mudam na imprensa e falta mais criatividade. As matérias que se vê na TV sobre a Oktoberfest sempre se dá ênfase à quantidade de litros de chope que se bebe numa época na qual se fala tanto em evitar bebida e volante ou quem está nesta festa só vai de van?

_Estas festas alemãs de nosso estado realmente são espetaculares e culturais, o chope é um detalhe mas o que é mais dado ênfase nas matérias jornalísticas na TV.

_Aos leitores do VG, patrocinadores deste espaço e assinantes mande uma foto para sair aqui na coluna num espaço do leitor que terá a partir desta edição mostrando o jornal ou esta coluna.

_Quando o assunto são as festas dos municípios da região, se vê manchetes nos jornais que chamam a atenção pois se fala em públicos de 80, 100 ou 120 mil pessoas como se vivêssemos em grandes metrópoles.

_Quando leio estas manchetes divido os números por quatro pois reunir 50 a 100 mil em nossas cidades não reflete a realidade. As assessorias de imprensa das prefeituras devem repensar isso e os jornais também.

_Em manifestações políticas pelo Brasil, muitas vezes quem está organizando a manifestação divulga seus números e a polícia divulga o seu. Geralmente a diferença entre estes números é gritante.

_O nosso amigo “Fino” Lourenço, figuraça, da vizinha Rio Maina vai reunir familiares e amigos mais chegados para seu aniversário no dia 27 no Clube SERV em Nova Veneza. Estarei presente.

NA POLÍTICA

_A prefeitura pretende fazer um empréstimo de mais de R$ 4 milhões para pavimentar 39 ruas.

_Um nome do primeiro escalão da prefeitura poderá estar deixando o cargo.

_Em seu lugar, um vereador está sendo lembrado para substituir a vaga.

_Outros dois nomes do primeiro escalão também são cotados para não voltarem em 2018.

_Os vereadores peemedebistas Dado Ghislandi e Claiton Zanzi tiveram uma conversa “acalorada” depois da sessão da Câmara de Vereadores. Eles divergem bastante mas se tratando de PMDB é bastante normal ou não?

_O vereador Dalto Bortolotto (PSDB) recebeu convite do comando do DEM na região para mudar de partido e está estudando a proposta, inclusive já falou com seu grupo de apoio.

_Bortolotto pretende um lugar na majoritária nas próximas eleições, caso contrário terá outro projeto fora do ninho tucano.

_O PSDB tem forte poder de mobilização e provou isso mais uma vez na palestra da Deputada Federal Yeda Crusius na quinta-feira que lotou o teatro municipal. Foi um evento que reuniu o tucanato regional e uma legião de mulheres.

_Como era esperado, a chapa 1 do PMDB da convenção venceu a chapa 2 pelo placar de 108 a 60 votos.

_Agora está sendo montada a executiva e definido nome do presidente que poderá ser o vereador Claiton Zanzi.

_Agora vai voltar com força total o processo de expulsão de Vanderlei Spillere ou talvez este assunto poderá perder força.

_Agora Vanderlei Spillere diz que não sai e ninguém vai expulsá-lo. Esta novela, estilo mexicano, do PMDB, parece que não vai acabar tão cedo ou não vai acabar.

_Entra e sai prefeito mas as broncas por causa da extração de material dos rios sempre rendem polêmicas, aborrecimentos, processos e condenações.

_Uma obra que iniciou no mandato passado vai ser inaugurada em breve. É a quadra coberta da Escola Municipal do Bairro Bortolotto que terá ao lado um campo de futebol.

_O governo federal investe pouco mais de 4% de sua receita de impostos em saúde. Há um clamor nacional para que seja investido pelo menos 10% de sua receita na saúde que está um caos.

_A Série Global Os Tempos eram Assim retratou os tempos do regime militar até a redemocratização mas agora depois de tantos anos de democracia há quem peça a volta do regime militar ao poder. Intrigante isso e nos leva a pensar o porquê de manifestação.

_Este local que fica no alto da Rua Dr. Carlos Gorini no acesso ao hospital precisa ser revitalizado, inclusive o casarão antigo que foi a primeira escola italiana na cidade e que está caindo. Por ali também passam turistas que vão conhecer as casas-de-pedra. A prefeitura tem intenção de investir no antigo acesso ao hospital onde tinham as escadarias mas isso vai acontecer quando o hospital voltar a funcionar. Na beira desta estrada tambémpoderia ser plantada flores para dar um charme especial ao local. Muitas vezes repaginar um local não precisa de dinheiro mas sim de criatividade.