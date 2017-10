Técnicos do PMAQ visitam unidades de saúde em Nova Veneza

As Unidades Básicas de Saúde de Nova Veneza recebem a visita de técnicos do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), um programa do Ministério da Saúde que visa induzir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica. Os profissionais realizaram a avaliação entre os dias 09 e 10 de outubro, nas unidades do Centro, Bairro Bortolotto, Caravaggio, São Bento Baixo e São Francisco.

“Todas as etapas são para avaliar como está o acesso e qualidade do atendimento dos usuários da atenção básica nas UBS. Após está etapa é feito um relatório que, conforme o resultado, Nova Veneza continuará recebendo recursos do Ministério da Saúde para serem investidos na melhoria do serviço”, comentou a secretária de saúde, Sidineia Spilere.

Para o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, a avaliação do PMAQ é de extrema importância para o processo de trabalho da equipe, pois nos permite aprimorar nossas ações voltadas principalmente, para prevenção e promoção da saúde, resultando no nosso principal objetivo: a melhoria continua da assistência à população.

Cris Freitas