Teatro municipal de Nova Veneza recebe atrações musicais nesse sábado

Com entrada gratuita, Coral Show Criança Feliz e as bandas Reforme (RS) e Último Barco (SC) se apresentam no palco do teatro.

O Teatro Municipal de Nova Veneza recebe neste sábado, 9/9, a partir das 20h, o TamoJunto MC2. Entre as apresentações da noite estão o Coral Show Criança Feliz e as bandas Último Barco e Reforme.

As atrações musicais são uma forma de entreter os participantes do evento que durará três dias. “Nossas comunidades são apaixonadas por música, por isso sempre primamos por trazer opções que agradem a todos”, revela uma das organizadoras do TamoJunto MC2, Jéssica da Luz.

Responsável pela abertura do evento, o Coral Show Criança Feliz encanta plateias do Brasil há 24 anos e é regido pela maestrina Silvia Teixeira. “Sabemos que o Coral é muito valorizado em toda região e estado. Conseguir trazê-los para a abertura do nosso evento foi um ponto positivo. Temos certeza que todos vão gostar. As músicas são divertidas, eles trocam de figurinos e vão fazer tudo mundo entrar no ritmo”, explica a organizadora.

O principal entretenimento da noite vem da cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. “A Reforme é uma banda com identidade. Tem letras fortes, rock de qualidade e acabou de lançar um álbum. Será incrível poder contar com eles, além do mais, os caras têm tudo a ver com o que queremos passar para as nossas comunidades esse ano”, fala Jéssica, ao acrescentar que a banda Último Barco também estará no palco do TamoJunto MC2. “Pra quem aprecia um indie rock com solos de guitarra desconcertantes e barulho de qualidade, vai gostar de ver a banda”, comenta.

Gente de tudo que é canto

De acordo com a organização são esperadas pessoas de diversas partes do Brasil, como Itajaí, Brasília, Florianópolis, Rolante para participar do momento. “O TamoJunto MC2 é um evento que fazemos anualmente para reunir as comunidades do MC2. Nova Veneza, além de ter uma comunidade, é uma cidade especial. Sempre recebe todos bem, é estruturada e ainda é cheia de pontos bacanas para os visitantes conhecerem”, pontua.

O TamoJunto MC2 é organizado pelo Movimento Crescer em Cristo (MC2) e ocorre entre os dias 8, 9 e 10 de setembro em Nova Veneza. Todos os momentos são abertos ao público e gratuitos.

