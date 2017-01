Há tanto folclore acerca de uma eleição municipal que enumerar aqui é impossível

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

HAITI – Na época saiu no jornal a possibilidade de algumas indústrias de Caravaggio contratarem pessoas vindas do Haiti, País muito pobre da América Central, para suprir a falta de mão-de-obra. O assunto foi levantado pelo Simec e tratado na prefeitura. O “atento” eleitor de bate-pronto quer saber se eles vão transferir o título eleitor.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Com este calor, um mergulho no mítico rio São Bento da tradicional água corrente geladinha para refrescar nos remete à infância maravilhosa que tivemos.

_Algumas praias da região deveriam cuidar mais de sua orla e proibir o esgoto ao mar. Há muitos locais em nossas praias que são verdadeiros esgotos a céu aberto o que além de desagradável podem acarretar doenças.

_Fala-se muito em crise mas na quarta-feira fui a três estabelecimentos em Caravaggio. Dois tem aviso na porta, um dizendo que voltará no dia 9 e outro dia 16. O terceiro não tinha aviso nenhum. Entendo que todos precisam de férias mas estes estão podendo. Se você procurar um outro estabelecimento e gostar, não volta mais ao antigo.

_Cada história macabra que ocorre nestes finais de ano que nos entristece. Em Campinas (SP) um homem entrou na casa da ex-esposa e matou 12 pessoas da família dela por não aceitar a separação. Aconteceram também muitas mortes por motoristas bêbados, furtos, brigas, fogos de artifício entre tantas outras tantas ocorrências policiais. Lamentável.

_Um casal amigo e familiares que costumam passar o reveillon numa praia paradisíaca aqui de Santa Catarina foram visitados por ladrões que os deixaram somente com a roupa do corpo. Começaram 2017 indignados e com um enorme prejuízo.

_Foi oficializada a divisão de uma tradicional empresa metal-mecânica de Caravaggio entre as duas famílias proprietárias. Ambas vão seguir com novos projetos.

NA POLÍTICA

_Tudo muda nesta vida mas não o sentimento de satisfação das pessoas que perderam uma eleição municipal, depois foram vítimas de brincadeiras de mau gosto ou até perderam o emprego, e agora voltou o prefeito de seu partido. Além disso, o prazer maior é ver o constrangimento de quem um dia teve poder e o perdeu. Se engana quem acha que o poder vai durar sempre.

_Por outro lado, há quem fique um bom tempo sem frequentar a praça porque seu partido perdeu a eleição.

_Há tanto folclore acerca de uma eleição municipal que enumerar aqui é impossível. Faz parte.

_Independente deste sentimento efêmero temos que cobrar mais dos nossos governantes e legisladores. Eles foram eleitos para fazer o melhor pelo povo e não somente se beneficiar do erário público.

_Como é de praxe, quem entra na prefeitura fala em auditoria. Não sei isso ocorrerá neste início de mandato.