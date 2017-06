“Eu não quero acreditar, Eu quero conhecer” Carl Sagan

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Neste sábado, 01, acontece o Jantar Dançante do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza, no Salão de Festas da Igreja Matriz São Marcos, a partir das 20 horas. Ingressos com os dançarinos e diretoria do Grupo!

Um novo hotel em Caravággio, uma nova relojoaria no centro de Nova Veneza, novos restaurantes…Nova Veneza está a mil, e nós adoramos isso!

E por falar em novos restaurantes…dizem que um será especializado em comida japonesa, para noooooooooossa alegria! Sushi na Terra da Polenta?

Que lastimável ver carros com adesivos BOLSONARO 2018. Que país é esse?

Safadão veio e o povo adorou! Já posso querer que em 2018 venha Djavan, Ivete Sangalo e Anitta?

Parabéns aos aniversariantes da semana: Maiana Citadin, Fernando Gyrão Goes e Silvana Ghellere Cavalheiro.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!