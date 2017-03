Susan- ANET- Caminhão-Comida- Chaminé

Como faço, religiosamente, estava eu a ler a coluna do Marcelo Pacheco quando me deparei com a notícia da saída da Suzan Brogni do comando da Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Li mais umas duas vezes para me certificar que não era ilusão de ótica nem “pegadinha” e fui em busca de mais informações.

Segundo consta nos “bastidores” da Praça Humberto Bortoluzzi havia um desencontro de opiniões entre a Secretária e o comando da Prefeitura em algumas questões; divergência esta que chegou ao seu ápice com a programada realização do Festival Gastronômico de Food Trucks que acontecerá na Praça da Chaminé nos dias 17, 18 e 19 de março.

Pois bem, vejo na Suzan, além de uma amiga de muitos anos, alguém extremamente brilhante e capaz naquilo que diz respeito a nossa cultura e isso pode ser medido com tudo o que ela já realizou a frente do Grupo Folclórico, Carnaval de Veneza, Festa da Gastronomia, etc., etc., etc… Penso que nesta área, embora seja sabedor que ninguém é insubstituível, a Suzan é quem mais se aproxima desta expressão.

Não tenho a menor ideia do porque da posição do Paço Municipal e seria injusto da minha parte querer julgar algo que desconheço, mas mesmo assim me sinto a vontade para torcer muito pela reversão deste posicionamento e que ambas as partes cheguem a um consenso pelo bem de Nova Veneza. Ao que parece está solução já está sendo alcançada e teremos continuidade no trabalho da Suzan, a frente da secretaria.

Digitado isso, ressaltando que acredito termos na ANET, Associação Neoveneziana de Turismo, uma das melhores, senão a melhor coisa que aconteceu por aqui em termos de iniciativa comunitária nos últimos tempos, muito bem conduzida e coordenada pela Larissa Bortolotto, me sinto a vontade para discordar da oposição feita à realização do “Food Trucks”.

Penso que é um evento que ajuda o turismo daqui e todos os nossos estabelecimentos de uma maneira ou de outra acabarão sendo beneficiados, até mesmo os restaurantes. O público-alvo desta promoção é mais jovem e busca refeições de uma faixa de preço mais acessível, não concorrendo diretamente com as nossas delicias locais que atuam em e muito bem em outro nível.

Além disso, o Food truks (devidamente legalizado, com taxas e alvarás pagos…) é uma espécie de “festival da juventude” muito legal e que trará muitas pessoas pela primeira vez até aqui, com certeza se encantarão com nossa cidade e num futuro voltarão para se deliciarem nos restaurantes.

Quanto à observação que descaracteriza a gastronomia italiana, é só por um período de três dias e se pensarmos estreitamente assim também não poderíamos realizar enduros, moto Veneza, retiro de carnaval para evangélicos, etc., etc., etc. inclusive poderiamos ter juntado ao evento uma tenda ou sala que divulgasse as nossas opções culinárias e turísticas, fazendo do limão uma limonada.

Respeito muito às opiniões em contrário que, é claro, tem seu valor e razão de ser, mas, ora, vamos lá! Comer um churros no food trucks será muito bom e não matará ninguém…

ISEV – MORTE ANUNCIADA!

Parece que agora é definitivo. O ISEV, instituição que administra (administra?) o Hospital São Marcos está de saída de Nova Veneza. Acumulando várias e várias situações desagradáveis ao logo destes dois anos e meio de permanência por aqui, além de deixar um rastro de inúmeras irregularidades trabalhistas e diversas dívidas, não havia como permanecer.

Segundo consta o Hospital São Marcos volta ao comando da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência que por sua vez vai repassá-lo integralmente (patrimônio físico, inclusive) para a Prefeitura Municipal que por sua vez já tem em vista outra instituição para comandar o nosocômio (nome “finesse” para hospital…).

O nome ventilado nos corredores para esta missão árdua é do Consórcio Sul de Saúde. Todos nós, neovenezianos, estamos na torcida para que tudo se resolva rapidamente e que a nova administração tenha pleno sucesso.

NOVA TOP-MODEL NEOVENEZIANA!

A Gisele Bündchen já pode se aposentar com tranquilidade; terá uma substituta neoveneziana à sua altura. Falo da Maria Sofia Zuchinalli Ghellere que esbanja simpatia e beleza nas suas participações precoces nas redes sociais.

A “criaturinha” nem anda ainda e já faz poses de veterana em frente às câmeras.

DICA DA SEMANA!

Nesta edição temos duas dicas: a primeira é gastronômica e fica por conta do Costelaço do Metro a ser realizado na noite desta sexta-feira no Centro Comunitário da Igreja São Marcos.

Já a dica literária fica por conta do encantador livro “Navio das Noivas” da autora inglesa Jojo Moyes mais conhecida pelos lacrimosos livros de sucesso “Antes de Você” e “Depois de Você”.

Ao contrário destes, Navio das Noivas, baseado em fatos reais, mistura humor, emoção, amizade, amor e também alguma tristeza na narração da viagem de um porta-aviões inglês que ao fim da segunda guerra mundial parte da Austrália para a Inglaterra em sua última missão que é levar para a Europa, 600 mulheres australianas que durante o conflito mundial casaram com militares ingleses.

É muito interessante podermos acompanhar esta viagem enlouquecida que dura quase dois meses e nos alegrarmos e sofremos juntos com as personagens.