Studio de dança oferece aula experimental de tecido acrobático

O Studio de Dança Simony Fonseca promove na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, aula experimental de tecido acrobático em sua nova sede, no Criciúma Club. A aula está marcada para iniciar às 19h30.

Segundo Simony Fonseca, as aulas serão ministradas pela circense, Danika Barreto, que tem seis anos de experiências na área circense, onde atuou pela companhia de Circo Picolino, de Salvador, Bahia. “O tecido é uma modalidade muito bacana para quem quer tirar a ferrugem do corpo nessa volta das férias. É uma opção para quem quer praticar algum tipo de exercício físico, mais não quer frequentar uma academia, por exemplo. Além de muito bonito, trabalha toda a musculatura do corpo”, explica.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone ou pelo whatsapp 9 9107.8867. As vagas são limitadas.

Antonio Rozeng