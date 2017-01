Startup catarinense conquista prêmio do Fórum Econômico Mundial

Projeto de educação política nas escolas da plataforma online Politize! está entre os cinco anunciados de forma oficial nesta quarta-feira, 18, em Davos-SUI

A startup catarinense Politize! está entre os ganhadores do Shaping a Better Future 2016 (em uma tradução literal, Moldar um futuro melhor), um prêmio criado pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Coca-Cola para reconhecer iniciativas de cunho social. Entre os cinco escolhidos, o “grande vencedor” será revelado ao público em um anúncio oficial durante reunião do órgão, em Davos-SUI, nesta quarta-feira (18). É a segunda vez que a plataforma de educação política conquista o reconhecimento.

A proposta “Politize! nas Escolas” e outros quatro projetos de diferentes lugares do mundo vão receber o aporte de US$ 10 mil (em torno de R$ 33 mil) para ser concebida e entrar em execução. A idealização conta com o apoio do hub (rede) de Joinville da Global Shapers, uma comunidade formada por jovens de 20 a 30 anos vinculada ao Fórum Econômico Mundial que em dezenas de cidades do mundo promove ações de impacto social. “A proposta contempla a ideia de criar e levar jogos educativos sobre política para as escolas, em metodologias de fácil aplicabilidade, para que possam ser distribuídos gratuitamente pela internet para o Brasil inteiro”, explica o gestor do Politize!, Diego Calegari.

Pelos próximos 12 meses o Politize! nas Escolas será desenvolvido, com o apoio do recurso da premiação. Trata-se de uma expansão de um sonho catalisado pelo próprio Shaping a Better Future, destaca Calegari. “Quando conquistamos esse prêmio pela primeira vez, em 2014, pudemos colocar na prática a nossa ideia de levar educação política com isenção e linguagem simples através da nossa ferramenta online. Agora vamos criar esses materiais especiais para as escolas, experimentar, verificar a reação dos professores e a partir desse acompanhamento chegar ao modelo de educação política fácil, divertido para distribuição em escala”, relata.

Processo de escolha e critérios de avaliação

Para chegar ao top 5 do Shaping a Better Future, os projetos passaram por três votações, concorrendo com outras 80 iniciativas: a primeira com toda a comunidade Global Shapers mundial, a segunda por representantes de todos os hubs em uma evento para com cerca de 300 shapers e a etapa final com uma banca especializada, explica a curadora do hub Joinville, Amanda Meyer da Luz.

Os critérios avaliados são a gravidade do problema, número de vidas positivamente impactadas, eficiência da solução, escalabilidade e potencial de replicação. O Politize! nas Escolas possui uma meta de atingir cerca de 15 mil estudantes brasileiros de 11 a 17 anos no prazo de três anos. “Já existe um protótipo na escola Machado de Assis, em Joinville, que pretendemos ampliar. Vamos a princípio trabalhar os temas Os Três Poderes, Controle Social (portais de transparência e ferramentas de acompanhamento dos entes governamentais) e Participação Social”, conta Calegari.

Expansão da comunidade Global Shapers

Um dos mais recentes entre os dez núcleos ativos da comunidade Global Shapers no Brasil, o hub de Joinville tem no premiado projeto uma motivação para angariar novos membros. “Somos em mais de 6 mil shapers, distribuídos em 446 hubs de 168 países e territórios ao redor do mundo. É muito significativo contarmos com um projeto de tamanha relevância e com potencial de divulgar a nossa marca o nome da cidade em todo o mundo através desta organização”, enfatiza Amanda.

Politize!

Há pouco mais de um ano no ar, o portal www.politize.org desenvolve conteúdo multimídia sobre política, pautado por assuntos atemporais ou factuais, abordado de maneira independente e imparcial (sem vinculação político-partidária). O somatório de artigos, e-books, podcasts, quizzes, infográficos e webinars ultrapassa os 400 materiais, produzidos por uma equipe de oito pessoas e 47 voluntários. Em média de 400 mil visitantes por mês acessam o site.

A manutenção da plataforma ocorre por um crowdfunding (financiamento coletivo online) contínuo e doações de organizações sociais do Brasil e do exterior.

Projetos premiados Shaping a Better Future

Politize! nas Escolas – hub Joinville (Brasil)

Shaping Education (Desenvolvendo Educação) – hub Ahmedabad (Índia)

Bakongo Paz – hub Bogotá (Colômbia)

Water Purification Project (Projeto Purificação de Água) – hub Ho (Gana)

Education for Sustainable Development (Educação para Desenvolvimento Sustentável) – hub Uyo (Nigéria)

Site oficial do prêmio aqui

João Pedro Alves