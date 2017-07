Stand up da Fulaninha “Di Tudu Um Poco” estreia em Nova Veneza

Celi Westrup apresenta o novo stand up no dia 28 de julho às 20h30min.

Muitas risadas aguardam você no stand up da Fulaninha “Di Tudu Um Poco” no dia 28 de julho às 20h30min no Teatro Municipal de Nova Veneza. Fulaninha é uma empregada doméstica que com seu jeito simples e curioso irá contar algumas pérolas do seu dia-dia com muito humor.

O stand up apresentado pela atriz Celi Westrup é inédito. “Este stand up tem como tema vários assuntos do dia-a-dia com humor. A Fulaninha é uma empregada doméstica semianalfabeta que não conhece muito bem as coisas, mas que quer saber de tudo”, destacou a atriz.

Celi é atriz profissional desde 2008, realizou o primeiro trabalho como Fulaninha na peça “Fulaninha e dona Coisa” que foi apresentada em 2008, 2010 e 2011.

“Em 2012 comecei com o meu programa de TV “Programa da Fulaninha”, que é humor com informação, hoje meu programa é exibido em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Ainda em 2012 realizei a inaugurei o teatro de Nova Veneza com um stand up e agora volto para apresentar um inédito. Faço meu trabalho para que as pessoas possam rir e se divertir”, ressaltou.

O stand up não contém palavrões, a faixa etária indicativa é a partir dos 14 anos. O valor do ingresso é de R$ 25 e pode ser adquirido em Criciúma nas lojas Alcidino e Amor Perfeito Lingerie, em Nova Veneza em todos os restaurantes.

Gabriel da Conceição