Sobre todo natural espasmo,

De palavras soltas de repente,

Que falam coisas,

Que em um pequeno momento,

Cogitou-se falar,

Relembra do intuito,

De descriminar o próprio pensamento,

Que perdido entre coisas sem razão,

Permanece no perdão,

De mais coisas,

Que ditas no silêncio,

Tornam-se uma catarse!

Arrependimento,

De tudo que foi solto no vento,

E até então,

Não foi explicado por ninguém!

Mais palavras se perdem pelo ar!