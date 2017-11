Site da Câmara de Nova Veneza disponibiliza lista de espera do SUS

O cidadão tem a possibilidade de acompanhar a lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) em canais públicos, conforme estabelece a Lei Estadual 17.066. E ela também está disponibilizada no site oficial da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, onde qualquer pessoa pode consultar com acesso fácil.

As informações demonstram a posição e previsão de atendimento, e as pesquisas podem ser realizadas pelo documento do paciente (CPF ou Cartão Nacional do SUS) ou pelo Central de Regulação e Procedimento. Os dados são atualizados todas as segundas-feiras.

Desta forma, tanto o site da Câmara de Nova Veneza quanto outros endereços eletrônicos que disponibilizam a lista ajudam a proporcionar ao cidadão o direito à informação e à saúde. Além disso, o sistema colabora com o combate a fraudes no sistema de saúde.

Interessados em consultar os dados podem entrar no site da Câmara e buscar a lista de forma simples e objetiva.

Tadeu Spilere